L'Orléans Loiret Basket reçoit Boulogne-Levallois pour une 4ème victoire à domicile

Orléans, France

L'Orléans Loiret basket reçoit Boulogne-Levallois ce samedi soir au palais des sports d'Orléans pour le compte de la 21 ème journée du championnat de Jeep Elite. L'OLB est 14 ème au classement avec 7 victoires, il y a 4 équipes derrière (dont 3 qui sont à seulement une victoire) Mais ils ont plus de mal à domicile qu'à l'extérieur cette saison.

Ils n'ont gagné que 3 matchs devant leur public, la dernière fois c'était contre Gravelines Dunkerque, le 7 décembre. En face leur adversaire Boulogne-Levallois est 4ème et a battu Monaco (2ème) la semaine dernière dernière, dans un match au sommet.

"Beaucoup de talent à Boulogne Levallois" - Germain Castano

Une équipe francilienne dont se méfie particulièrement l'entraineur orléanais Germain Castano. "Il y a beaucoup de talent, c'est l'équipe qui marque le plus de points du championnat, qui shoote le plus de fois. Ils peuvent mettre facilement 100 points et si c'est le cas, on aura de grosses difficultés, donc il va falloir tenir quelques duels". Germain Castano qui salue également la belle victoire de ses joueurs à Strasbourg et qui espère que son équipe sera de nouveau très impliquée ce soir.

"On n'explose jamais, on arrive à tenir les matchs, c'est la preuve que le niveau on l'a. Et si on pouvait enchaîner contre une équipe comme celle-ci, cela nous mettrait à 8 victoires, ce serait bien mais ce ne serait pas terminé parce qu'il restera encore 13 matchs derrière. Il faut enchaîner, les séries c'est ce qu'il y a de plus important à ce niveau, surtout dans ce championnat avec trois descentes en fin de saison. Dès qu'on peut faire deux voire trois victoires d'affilée, ça nous donne un bol d'air incroyable, donc à nous de faire le travail maintenant".

"Tous les matchs sont serrés, tout le monde peut battre tout le monde " D.J Strawberry

Grand artisan de la victoire à Strasbourg, samedi dernier, meilleur marqueur avec 23 points (dont 4/7 à 3 points) l'arrière américain D.J Strawberry s'attend de nouveau à une sérieuse confrontation. "Vous savez, tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat, donc tous les matchs sont importants, particulièrement pour nous qui cherchons à nous maintenir. Tous les matchs comptent, peu importe qui on a en face, nous devons jouer notre jeu et être solide, surtout à domicile car c'est important de gagner chez soi".

D.J Strawberry et ses coéquipiers prêts à dompter Boulogne Levallois - Lydie Lahaix

Son coéquipier, l'ailier Giovan Oniangue, très en forme en ce moment (et heureux papa il y a quelques jours) est entièrement d'accord. "Il est clair que pour notre public c'est un peu difficile donc on va tout faire pour se racheter et gagner le match. Boulogne Levallois c'est un gros morceau mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas les regarder jouer. J'aime bien dire que David n'a pas eu peur de Goliath, donc à nous d'avoir cette même mentalité pour terrasser Goliath".

Les matchs de la 21ème journée de Jeep Elite débuteront, tous, ce soir sur les parquets par 1 mn de silence en hommage à Kobe Bryant, la légende du basket américain, mort à l'âge de 41 ans, dimanche dernier, en Californie, dans un accident hélicoptère. Sa disparition a profondément affecté le monde du basket.

OLB - Boulogne Levallois : coup d'envoi à 20h au palais des sports d'Orléans.