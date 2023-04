L'OLB corrige Lille et reste invaincu à CO'Met ! (107-71)

Oui c'est une certitude désormais : la vie est décidément plus belle à CO'Met pour l'OLB. Après deux défaites hors de ses bases, les joueurs de Germain Castano se devaient de renouer avec le succès. Car la concurrence est rude pour se qualifier en play-offs et le nombre de jokers à griller n'est pas illimité. Contre le 4ème de Pro B, Lille, l'OLB a réussi l'une de ses plus belles performances de la saison. D'abord sur le plan défensif, en laissant à 71 petites unités la deuxième meilleure attaque du championnat. Et dans le domaine offensif, la seconde mi-temps fut un récital notamment sur les lignes extérieurs avec 12 tirs primés réussis. Encore une belle soirée devant 5 000 spectateurs et un objectif play-offs qui se rapprochent de plus en plus pour les Orléanais avec une 8ème place confortée au classement, à seulement deux journées de la fin de la saison régulière.

L'homme du match

C'este encore lui : Tyran de Lattibaudière a ébloui CO'Met et ses supporters. Comme la semaine passée contre Antibes, le Jamaïquain est le meilleur marqueur de la rencontre avec 28 unités. Il a également pesé en défense avec 11 rebonds. Un double-double et une performance de patron. Encore une.

La phrase du jour

"L'attitude play-offs, ça veut dire plein de choses. Ce soir, il y avait de l'agressivité, de la confiance, de la fierté mais pas d'arrogance. Tous les bons ingrédients pour passer une très belle soirée, dans cette salle, où j'ai cette sensation que les gens n'ont pas envie de nous y voir perdre !" analysait tout sourire Germain Castano après cette quatrième victoire en quatre matches à CO'Met.

Le chiffre du jour

107 : en inscrivant 107 points, l'OLB a égalé sa meilleure performance au scoring cette saison. La première fois, c'était contre Saint-Vallier fin décembre.