L'OLB débute la phase retour de Pro A sur le parquet de Hyères-Toulon

Les Orléanais se déplacent ce samedi soir à 20h chez le promu varois pour le compte de la 18ème journée de Pro A. L'OLB est 16ème au classement et vise une troisième victoire à l'extérieur cette saison. Antoine Eïto fera à cette occasion son grand retour à la compétition.

Deux semaines après une défaite à domicile contre l'ASVEL (52-69), l'OLB retrouve les parquets de Pro A ce week-end dans le Var. Les Orléanais lancent à Hyères-Toulon leur deuxième moitié de championnat. Dans la position de 1er non relégable, le club a pour objectif d'aller décrocher son maintien en Pro A. Et puis l'équipe espère bien en finir avec les blessures à répétition et retrouver tous ses cadres pour mener à bien cette mission.

Antoine Eïto de retour à la compétition

Le meneur Antoine Eïto retrouve ce samedi soir les parquets de Pro A après 3 mois de convalescence © Radio France - Benjamin Glaise

Antoine Eïto n'avait plus joué en Pro A depuis le 29 octobre dernier et une défaite sur le fil à Pau (95-91). Le meneur orléanais s'était fracturé la cheville à l'entrainement la semaine suivante. "Je vieillis" dit-il en souriant, lui qui a connu à 28 ans la première grosse blessure de sa carrière. Durant ses presque 3 mois de convalescence, il a travaillé dur pour garder la forme et revenir au plus vite à son meilleur niveau : "Je me suis fait plâtrer le lundi et dès le mardi j'étais sur le terrain. J'ai essayé de faire la maximum de choses, du dribble, du shoot, de la musculation et aussi de la boxe assise. C'était fatiguant mais ludique." Antoine Eïto a par ailleurs passé plusieurs semaines au centre européen de rééduction de Capbreton, loin de sa famille. "Ça n'a pas été une période facile" reconnait le joueur qui a aussi été affecté "à titre personnel" par la mise à pied de Pierre Vincent et la démission du vice-président du club Nicolas Raimbault début janvier, deux personnes qui ont beaucoup compté pour lui. Mais avec le nouvel entraîneur, le courant passe très bien : "Je suis très content que ce soit Thomas [Drouot] qui reprenne car c'est aussi quelqu'un de très droit." Le retour d'Antoine Eïto ce samedi soir est "une très bonne nouvelle" pour l'équipe comme l'indique le pivot Abdel Sylla. Le coach Thomas Drouot confirme : "Déjà on récupère un vrai meneur de jeu, ce qui nous manquait. Ensuite c'est un garçon qui a une grosse intensité défensive et qui est un peu le patron de la défense. Et puis offensivement, il met du rythme et c'était jusqu'à sa blessure le meilleur passeur décisif de l'équipe." Face à Hyères-Toulon, le meneur de jeu ne sera pas encore à 100%. Et ça se comprend vu le temps de son absence. Mais le joueur espère bien être de nouveau à son meilleur niveau d'ici "3 semaines".

"Je me dois d'être à l'entraînement une heure avant pour faire mon échauffement cheville" explique le meneur de l'OLB Antoine Eïto Partager le son sur : Copier

Un effectif de nouveau au complet à l'entrainement

Dans le sillage du retour d'Antoine Eïto, se pose aussi ceux du capitaine Kyle McAlarney (pubalgie) et du meilleur marqueur de l'équipe Marcellus Sommerville (mollet). "Les évolutions sont positives" annonce Thomas Drouot. Suffisant pour être aligné contre Pau dans une semaine ? "On verra comment ça évolue mais aujourd'hui c'est envisageable" répond l’entraîneur. Le premier est du voyage à Hyères-Toulon même s'il risque d'être encore un peu juste pour grappiller quelques minutes de jeu. Le second espère quant à lui revenir le week-end suivant. En tout cas on n'aura jamais vu autant de joueurs à l'entrainement . 16 en tout ce vendredi matin, avec les espoirs venus compléter l'effectif pro. Et puis avec la reprise progressive de Kyle McAlarney et de Marcellus Sommerville, l'équipe est de nouveau au complet pour les séances au Palais des Sports. "C'est bon d'être tous ensemble" lance le pivot Abdel Sylla. Seule ombre au tableau, les pépins physiques du très combatif Georgi Joseph. Le meilleur rebondeur de l'équipe n'a repris l'entrainement qu'hier après une dizaine de jours de repos pour soigner un genou douloureux. Mais "il va mieux" rassure Thomas Drouot qui le testera à l'échauffement pour savoir "jusqu'à quel point [il] peut l'utiliser" face à Hyères-Toulon.

Les joueurs de l'OLB s'entraînent pour la première fois au complet depuis le début de la saison © Radio France - Benjamin Glaise

La surprise varoise

Face au HTV, il va falloir répondre au "combat physique" pour l'entraîneur orléanais Thomas Drouot Partager le son sur : Copier

Sur la rade de Toulon, les Orléanais auront une revanche à prendre face à l'équipe qui leur avait infligé la première défaite à domicile de la saison (67-70 le 5 novembre dernier). Un revers sur le fil face à l'une des équipes surprises de la première moitié de championnat. Les Varois, plus petite masse salariale de Pro A sont 10èmes à une victoire seulement de la 8ème place qualificative pour les playoffs. Le HTV (Hyères-Toulon Var) est en plus invaincu depuis début 2017 avec 2 victoires en championnat (à Cholet et contre le Paris-Levallois) et 1 en 8ème de finale de la Coupe de France (contre Châlons-Reims). "C'est une équipe qui défend bien, qui met de l'intensité, qui joue vite et qui ne fait pas n'importe quoi en attaque sur jeu placé" prévient Thomas Drouot qui ajoute : "ils ont beaucoup de joueurs qui n'avaient pas eu la chance jusqu'à présent de jouer en Pro A ou d'avoir des rôles aussi important en Pro A. Ce sont des morts de faim." Pour l’entraîneur orléanais son équipe devra perdre moins de ballon ce samedi soir, le "pêché" de l'OLB qui est la formation de Pro A qui en perd le plus depuis le début de la saison.