L'OLB domine Angers et réussit sa grande première à CO'Met

Une soirée de rêve. Une soirée qui restera ancrée dans la mémoire de tous les supporters venus ce samedi 1er avril découvrir la nouvelle maison de l'OLB. L'Arena de CO'Met affichait complet pour la grande première du club, plus de 9 000 fans dans les tribunes. Il s'agit là d'un record en Pro B. Dans les tribunes, l'ambiance était folle et sur le parquet, les hommes de Germain Castano ont parfaitement réussi leur mission.

En difficulté dans le premier quart-temps mais bien aidé par l'apport de "Bobby" Bobrov et Tyran de Lattibeaudière, l'OLB est monté en puissance ensuite, au point d'effacer un retard de 10 points et de prendre les devants dans le deuxième quart-temps. Ensuite, les Orléanais ont déroulé tranquillement, en maintenant les Angevins la tête sous l'eau. Score final : 98-78, des fans conquis et un club complétement relancé dans la course aux play-offs. Ce soir, l'OLB occupe la 8ème place de Pro B.

L'homme du match

Discret en première mi-temps, Jarred Ogungbémi-Jackson a sorti son plus beau costume dans les deux derniers quart-temps. Décisif à 3 pts, inarrêtable en contre-attaque, le Canadien a permis à son équipe de s'envoler au tableau d'affichage. L'arrière termine meilleur marqueur de la rencontre avec 25 unités. Vyacheslav Bobrov a sorti également un bon match pour sa première, en pesant à l'intérieur.

La phrase du jour

"On a tellement parlé de cette salle, on l'a tellement attendu... J'ai encore du mal à réaliser. Tout le monde a répondu présent. Bordel, ce soir, j'étais là pour travailler ! Vous vous rendez compte ? Il y a pire dans la vie (rires) ! Je remercie l'OLB et les fans pour ça, c'était incroyable" confiait Germain Castano, très ému après la rencontre.

Le chiffre du jour

0 : comme le nombre de places restants CO'Met pour ce premier match, à guichets fermés.