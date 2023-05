L'Orléans Loiret Basket domine Lille (85-71) et reste en vie dans les play-offs de Pro B

C'est souvent dos au mur que l'Orléans Loiret Basket rayonne. Comme s'il y avait ce besoin, à chaque fois, de taper sur la tête des joueurs pour qu'ils se réveillent. Après la défaite dans le Nord vendredi dernier lors du match 1, les Orléanais n'avaient plus le choix, il fallait gagner pour entretenir l'espoir dans les play-offs de Pro B.

Après une première période très serrée (38-37), les joueurs de Germain Castano ont su monter le curseur d'un cran en défense pour faire déjouer les Lillois et même les faire complètement sortir de leur match. C'est dans le dernier quart temps que les Orléanais ont définitivement pris le contrôle de la rencontre, bien aidés par une ambiance incandescente dans les travées de CO'Met. Il y aura donc bel et bien un match trois ce jeudi 25 mai, à Lille, pour aller chercher une place en demi-finale.

L'homme du match

Après des semaines très compliquées sous le maillot orléanais, Bobby Bobrov a activé le fameux mode play-offs. Dur sur l'homme, agressif dans les deux raquettes, l'Ukrainien a signé sa plus belle partition depuis son arrivée dans le Loiret et ce, au meilleur des moments : 13 points, 2 contres, 7 rebonds et 6 passes décisives. Il faut souligner également les 22 points de Jarred Jackson, meilleur marqueur de la rencontre malgré une blessure au genou qui traîne.

La phrase du jour

"Fallait attendre le deuxième match, mais ça y est, nous sommes rentrés dans nos play-offs. C'est mathématiques : on a laissé l'adversaire à trois reprises en-dessous des 20 points inscrits dans un quart-temps. Et la victoire est au bout. Je vais revenir sur un truc quand même. La salle ce soir, c'est un truc de malade. Et ça fait longtemps que je fais ce métier hein ! Encore une fois, bravo aux Orléanais parce que cette salle, elle est magique. Faut offrir une demi-finale à ce public..." déclarait l'entraîneur Germain Castano après la rencontre.

Le chiffre du jour

250 : jeudi soir, au palais des sports Saint-Sauveur de Lille, Germain Castano coachera son 250e match officiel sur le banc orléanais.

Le tableau des phases finales

