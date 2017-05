L'OLB en Pro B après 11 ans passées dans l'élite du basket français

Pour sa finale du maintien, l'OLB est passé à côté de son match, en tout cas de ses 20 premières minutes. Suffisant pour être mené 30-58 par Dijon à la pause. La remontada est partie de trop loin. Orléans s'incline 86 à 76 et retrouvera les parquets de Pro B l'an prochain. La fin d'une histoire...

On a montré une image catastrophique - Thomas Drouot, coach de l'OLB

31 d'évaluation collective à 85, 13 ballons perdus contre un seul, 23 tirs pris à 36 et 48% d'adresse au tir contre 67, autant de statistiques d'un match déjà plié à la mi-temps (30-58) et autant de comparaisons cruelles pour les Orléanais. L'OLB a perdu toute espoir de se maintenir dès les 20 premières minutes de jeu dans son Palais des Sports face à la JDA Dijon. Et plus précisément dans le 2e quart-temps remporté 33 à 16 par les Bourguignons. Un naufrage défensif collectif pour une équipe perdue sur le terrain et copieusement sifflée par son propre public à la mi-temps. "Il est terrible [ce 2e quart-temps] car il y a par moment un renoncement et ça c'est très dur à vivre parce qu'on a montré une image catastrophique" reconnaît Thomas Drouot, encore sonné par la défaite et la nouvelle de la relégation.

Oui car s'il restait une infime, minuscule, chance de se maintenir, le staff, les joueurs, la direction et les supporters y croyaient, et voulaient y croire. Elle était très très maigre, mais au vue du match à Strasbourg, on pouvait croire aux chances de l'OLB de nous offrir le meilleur de ce que le sport peut nous offrir d'émotions, de joie intense et de rêve. Mais on s'est très vite aperçu que cette équipe de l'OLB n'était pas celle battue au bout du suspense à Strasbourg mais plutôt celle du naufrage à Châlons-Reims il y a 10 jours, donnant l'impression que certains joueurs orléanais avaient choisi leurs matches (se montrer face aux grosses écuries plutôt que face aux "petites" équipes).

"C'est un échec, un échec personnel. Je n'ai pas réussi de faire de ce groupe un groupe combatif et solidaire en toute circonstance" Thomas Drouot, l'entraîneur de l'OLB Copier

Un Gabriel Olaseni, méconnaissable sur le parquet (4 points et 4 rebonds en, certes, 9 minutes pour une évaluation à 3), un JP Prince tout aussi peu entreprenant (2 points, 2 rebonds et 2 petites passes décisives) et un Nemanja Milosevic au temps de jeu famélique et au rendement très discret (3 points en 5 minutes, et un tir seulement pour noircir la feuille de stat'. Bref, les 3 recrues arrivées pour la dernière ligne droite auront énormément apporté sur certains matches, mais pas sur le plus important, celle de la finale pour le maintien. Preuve que d'intégrer 3 nouveaux joueurs dans le sprint final était à double tranchant, d'autant que cela à renforcer la séparation de l'équipe en 2.

Un fait dans le match : la scène de Micah Downs

Le symbole de cette première période cauchemardesque, c'est le pétage de plomb de l'ailier orléanais Micah Downs. Vexé par sa mauvaise entame de match, l'Américain de Seattle, totalement absent défensivement, a craqué nerveusement. S'en est suivi une triste pris de bec avec son propre coach Thomas Drouot qui a subi ensuite les foudres de Marcellus Sommerville aux yeux de tous. Une scène incroyable et inédite pour un tel match. L'intérieur de l'OLB qui reprochait probablement la passivité de son entraîneur devant le comportement inadmissible de la tête brûlée de l'OLB qui imposait son changement au coach.

Des explications et une bien meilleure période de la part de l'ailier de Seattle

Au retour des vestiaires, la crise semblait close et Thomas Drouot de nouveau écouté par ses joueurs. A l'issue du match, le technicien expliquait, sans pour autant le justifier, le comportement de son ailier : "Micah a demandé à sortir car il était tellement frustré... Et c'est une attitude qui n'est pas bonne pour moi. Après je l'ai sorti car ça voulait dire qu'il n'était plus mentalement prêt à exécuter ce qu'on essayait de faire sur le terrain." Une événement symptomatique d'une équipe scindée en deux, mais Micah Downs a plus que réagi en seconde période, démontrant une nouvelle fois tout le talent qu'il a dans les jambes et les mains (22 points dont 12 dans le 3e quart-temps à 6/8 à 3 points! ainsi que 2 rebonds et 2 passes décisives pour 19 d'évaluation en 35 minutes)

62% de réussite au tir pour la JDA Dijon

S'il l'on doit parler du non match proposé par les Orléanais en cette première période, il ne faut pas non plus oublier la très grosse qualité du jeu proposé par Dijon, qui pour le coup a réussi à se surpasser dans un match à l'enjeu vital. Avec un Brandon Peterson en mode record (29 points à 14/14 au tir - du jamais vu depuis 26 ans - et 7 rebonds pour 37 d'évaluation en 30 minutes), une évaluation collective à 115, une adresse insolente (62% au tir contre 45% de moyenne cette saison) et 3 joueurs américains en feu à 17 points ou plus, la JDA Dijon a livré l'un de ses tout meilleurs matches, au meilleur moment.

Un Kyle McAlarney héroïque

Pour la remontada orléanaise en seconde période, il a fallu s'en remettre au tauliers, aux anciens, les valeurs sûres qui ont une nouvelle fois montrer toute l'étendue de leur tallent, et de leur volonté. Le capitaine Kyle McAlarney tout d'abord, auteur de son meilleur match de la saison avec 21 points dans la besace (à 3/6 à 3 points), 5 fautes provoquées, 2 rebonds, 1 interception et 7 passes décisives...! Un match d'une grande classe pour le New-Yorkais qui s'est battu comme un diable contre l'inéluctable. Marcellus Sommerville aussi a apporter sa pierre à l'édifice dans cette remontée avec un double double au final (11 points et 10 rebonds). Sans parler donc de Micah Downs aussi impressionnant dans le 3e et 4e acte qu'il avait été transparent dans les 2 premiers.

On part de trop loin - Thomas Drouot

Le reportage de la rédaction après la défaite de l'OLB, synonyme de descente en Pro B Copier

Mais voilà, l'exploit n'a pas eu lieu, comme l'explique Thomas Drouot : "Il y a une réaction en 2e mi-temps mais on part de trop loin. Si on avait su rester solidaire en 1ère mi-temps, on serait parti à -10 parce qu'ils ont été exceptionnels. Mais de -10, on peut revenir. De -28, on ne peut pas revenir. On est déjà revenu à -9, ce qui est déjà un gros effort mais en partant de -28 ça aurait été du jamais vu."

On est désolé pour eux - Thomas Drouot

A la fin du match, Thomas Drouot était marqué par cette énième défaite qui scellait le sort de l'OLB : "C'est un échec, un échec personnel. Je n'ai pas réussi de faire de ce groupe un groupe combatif et solidaire en toute circonstance, et c'est ça les grandes équipes (...) J'ai une pensée pour les supporters, les partenaires et les dirigeants qui ont essayé de nous mettre dans des conditions pour faire notre travail, ou les supporters qui nous ont encouragés. On est désolé pour eux." Le coach orléanais traverse une passe compliquée puisqu'il vit sa 2e relégation en Pro B pour sa deuxième année en tant que coach principal d'une écurie de Pro A (après Le Havre l'an dernier). Mais l'ancien champion de France Espoir avec le Paris-Levallois a montré que malgré des circonstances en interne très compliquées, il est un jeune technicien et formateur très prometteur. Avec les années, il pourra sans doute rajouter la qualité de meneur d'homme à son arc, un arc déjà bien garni.

Au fond de soi on y croyait toujours un petit peu - Patrick, supporter de la première heure de l'OLB

Du côté des supporters, à l'image de l'entraîneur, c'était la tristesse et l'abattement qui dominait. Certains Magic Sup (groupe de supporters de l'OLB) se sont retrouvés après le match dans un café, pour refaire la saison, discuter, réfléchir, avec beaucoup d'émotion comme pour Patrick qui suit le club depuis sa création : "Je suis très triste ce soir, ça fait longtemps qu'on s'attend à la Pro B mais au fond de soi on y croyait toujours un petit peu. Vivement la saison prochaine qu'ait du basket, qu'on s'enthousiasme et qu'on retrouve des playoffs même s'ils sont en Pro B. Et voilà, ceux qui aiment le basket seront là. On sera là pour supporter Orléans." Des supporters qui auront apprécié le geste du capitaine Kyle McAlarney qui malgré l'émotion, est venu s'excuser auprès du public. Il restera encore un match à Limoges, le dernier en Pro A pour l'OLB avant la descente et une refonte probablement profonde du club pour rebondir au plus vite.

