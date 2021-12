L'Orléans Loiret Basket espère un nouvel exploit face à Limoges et peut compter sur le retour de DJ Strawberry

L'équipe de basket orléanaise reçoit Limoges ce vendredi 10 décembre 2021 à 20 heures dans son palais des ports, et espère encore une fois faire tomber un gros du championnat à domicile. Après sa belle victoire dimanche dernier au Palais des Sports contre Le Mans (98-89), équipe de haut de tableau, Orléans veut continuer sur sa lancée en enchainant une troisième victoire consécutive. L'OLB est actuellement 12e (sur18) et Limoges 9e, après dix journées de Betlic Elite.

Germain Castano © Radio France - Antoine Denéchère

Malela Mutuale, meneur de jeu, est incertain pour la rencontre de ce vendredi 10 décembre 2021 à cause d'une entorse survenue mercredi. Pour Germain Castano, le coach de cette équipe, Limoges est une équipe qui peut faire très mal. "Ca va être un match très difficile et même âpre. C'est une équipe solide, c'est costaud, c'est dense. Ils vont vouloir nous bousculer et cibler nos joueurs pour les faire déjouer. Tu prends ça en considération, et tu es curieux de voir comment ton équipe va réagir. A nous de ne pas perdre pied et de rester concentrés sur ce que nous savons très bien faire."

Le retour de l'expérimenté DJ Strawberry

DJ Strawberry a repris l'entrainement en début de semaine avec l'équipe. L'Américain est de retour à l'OLB, mais pas le temps de prendre ses aises, il travaille fort pour intégrer le groupe. "Oui en tout cas j'essaye d'apprendre à connaître l'équipe et tout ce qui va avec le plus vite possible pour être prêt pour le match."

Car l'OLB reçoit Limoges, et le coach Germain Castano peut compter sur sa recrue. "Ce ne sera peut-être pas le meilleur DJ Strawberry car quand tu arrives dans un groupe il faut s'adapter même si il a beaucoup d'expérience. Il n'y aura pas tous les automatismes mais c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes donc ca va nous aider."

Je suis heureux d'être de retour à Orléans

L'américain DJ Strawberry va revêtir la tunique de l'OLB pour la deuxième fois après son passage lors de la saison 2019-2020 durant laquelle il avait joué 19 matchs. Il pense pouvoir apporter un plus à cette équipe pour la deuxième partie de saison. "Je peux amener plus de leadership et d'expérience car j'ai joué dans beaucoup de clubs, j'ai également déjà joué ici donc c'est un plus."

Pour lui en tout cas, c'est un plaisir car son passage à Orléans lui a laissé de bons souvenirs, à l'époque, c'était déjà sous les ordres de Germain Castano. "La ville m'a manqué, l'équipe aussi et je suis pressé de rejouer devant les supporters. La gestion du coach et du staff étaient très bien lors de mon premier passage. Ils m'ont toujours bien traité, donc je suis heureux d'être de retour." Lors de ce premier passage à Orléans, l'expérimenté américain était aussi arrivé en cours de saison et s'était imposé comme un élément majeur de l'équipe avant que le championnat ne soit stoppé à cause de la pandémie de Covid-19.