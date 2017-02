L'OLB ne doit pas se rater contre Antibes

La lutte pour sauver sa place en Pro A est lancée! Ce samedi soir, l'OLB (17e) accueille Antibes (16e), un concurrent direct pour le maintien. Les deux équipes comptent le même bilan (6 victoires en 19 matches) avec deux succès d'avance sur le dernier, Nancy. Match à vivre dès 20h sur France Bleu.

Pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre l'importance du match de ce samedi soir dans la lutte pour le maintien. Au classement, les deux équipes sont dans une posture très inconfortable. Depuis le début de la saison, elles comptent le même nombre de victoires, 6 en 19 matches. Et si Antibes n'est pas dans la zone de relégation à la place d'Orléans, il le doit seulement à sa victoire sur le fil lors du match aller (76-70). Contrairement à l'an dernier, où Le Havre et Rouen sont rapidement apparus comme les deux équipes condamnées, la lutte pour le maintien s'annonce cette saison très indécise. Devant Nancy, déjà décroché (4 victoires en 19 matches), entre 5 et 6 équipes vont devoir se battre jusqu'au bout pour rester en Pro A.

Victoire impérative

De quoi avoir la pression ? "Qu'on gagne ou qu'on perde [ce soir], la saison ne sera pas terminée" relativise Thomas Drouot qui semble vouloir protéger ses joueurs de la pression qui entoure cette rencontre contre Antibes. Le coach Orléanais ajoute : "Il ne faut pas dramatiser non plus ce match. C'est un match important. On en a tous conscience. Mais il faut plus penser à jouer qu'à l'enjeu du match. Quand on pense trop à l'enjeu et moins au jeu, on passe à côté comme ça a été le cas lors de notre première mi-temps contre Pau." Mais les joueurs de l'OLB savent bien à quel point ils ne doivent pas se louper ce soir. "Quand on regarde le classement, si l'on veut faire le boulot pour rester en Pro A, il faut battre Antibes. Il faut gagner. Jusqu'à présent, c'est le match le plus important de la saison pour nous" juge Kyle McAlarney qui est impatient d'en découdre. "La pression est là concède le capitaine, mais on ne peut pas se cacher, c'est notre boulot. On doit l'affronter. Et puis la pression n'est pas toujours négative. Il faudra donner tout ce que l'on a pour s'imposer ce soir."

Cela fait deux semaines qu'on pense à ce match. On a travaillé dur et je pense que l'équipe est sur la bonne voie - Kyle McAlarney

Depuis la déconvenue contre Pau (défaite à domicile 64-53), les Orléanais ont eu 2 semaines de break. Et elles ont fait du bien à l'équipe. "On a eu le temps de remettre dans le collectif les joueurs qui revenaient de blessure [Marcellus Sommerville, Kyle McAlarney et Antoine Eïto]" explique Thomas Drouot. C'était d'ailleurs l'objectif du match amical à Evreux la semaine dernière. Plus que le résultat (72-72), cette rencontre a permis aux trois leaders de jouer une vingtaine de minutes chacun pour retrouver le rythme et des automatismes sur le parquet. Les joueurs ont aussi eu deux jours de repos pour ne pas trop tirer sur les organismes et éviter une nouvelle blessure... "Je suis plutôt satisfait de la façon dont on a utilisé ces 15 jours" affirme Thomas Drouot.

Un adversaire qui a fait tomber Monaco en Coupe de France

Bien que mal classé, Antibes est dans une bien meilleure dynamique que l'OLB qui reste sur 3 défaites de rang, sa plus mauvaise série de la saison. Les Azuréens ont en effet perdu de peu contre le leader Monaco en championnat avant de les éliminer en quart de finale de la Coupe de France. Une sacrée performance ! "Ils ont de très bons joueurs comme Will Solomon et Tim Blue qui dominent la Pro A depuis plusieurs années. C'est une équipe bien construite avec des jeunes Français aussi qui montent en puissance. Ils ont quand même réussi à battre Monaco il y a 10 jours. Donc ça veut dire que c'est une très bonne équipe et on s'en méfie beaucoup" prévient le coach orléanais. D'autant qu'Antibes voyage bien cette saison. C'est la 5e meilleure équipe à l'extérieur. Son principal point faible ? C'est l'une des moins bonnes adresses au tir du championnat et son secteur offensif est l'un des moins bon de Pro A. Mais l'équipe est en net progrès sur ses derniers matches. Pour Kyle McAlarney, il faudra surtout se méfier de l'intérieur Tim Blue : "C'est leur meilleur marqueur (14,2 points/match) et il réussit à poser des problèmes à toutes les équipes qu'il rencontre. Il est gaucher en plus. Il va falloir qu'on le contrôle mais on veut aussi l'attaquer car on a Marcellus Sommerville sur le même poste de notre côté." Il faut dire que Tim Blue avait posé de gros problèmes aux Orléanais à l'aller avec 23 points inscrits et 13 rebonds pris. "Nous jouons à la maison et nous voulons mettre plus d'énergie dans le jeu qu'eux. On a dorénavant plus de rotation donc on peut se donner sans compter. Devant notre public, il faudra dicter l'intensité du jeu" conclut le capitaine new-yorkais.

Une attaque fébrile

Pour s'imposer ce soir, l'OLB va devoir aussi soigner son attaque. Depuis le début de la saison, Orléans est l'équipe qui score le moins (67,8 points/match). Pour Thomas Drouot les raisons sont simples : "Il y a un problème d'adresse générale. Quand on a des joueurs qui reviennent de blessure, ils ont forcément moins de rythme et moins d'adresse donc les pourcentages de réussite [au tir] sur les derniers matches ne sont pas très bons. Après, comme depuis le début de la saison, il y a un problème lié au nombre de balles perdues. On est la dernière équipe au niveau des balles perdues [17,6/match]." Des pertes de balles qui s'expliquent notamment par des sautes de concentration récurrents. Les joueurs en ont conscience à l'image de l'ailier Antoine Mendy : "On essaie de jouer plus sous contrôle et on nous demande d'être plus concentrés et de prendre moins de risque. Après on s'efforce de gommer un peu cet aspect là car on sait que c'est notre principal défaut." Le retour de blessure des joueurs cadres, Marcellus Sommerville, Kyle McAlarney et Antoine Eïto, devrait aussi faire beaucoup de bien à l'équipe. Déjà présent contre Pau, le trio va continuer de monter en puissance. "Avec Antoine Eïto, nous avons été absent une bonne partie de la saison note Kyle McAlarney, or d’habitude, c’est notre rôle de construire et de lancer les attaques. Sans nous c’était forcément plus dur offensivement pour l’équipe. Mais nous somme de retour. Contre Pau, tout n’était pas parfait mais maintenant que nous avons récupérer tout le monde, excepté Micah Downs, nous allons nous améliorer, match après match."

Des blessés, encore des blessés

Décidément cette saison, l'OLB n'est pas verni... Alors que Kyle McAlarney, Marcellus Sommerville et Antoine Eïto faisaient leur retour après de longues absences, c'est l'ailier américain Micah Downs qui a pris la direction de l'infirmerie. Blessé au abdominaux au début du mois à Toulon, il était annoncé indisponible pour 3 semaines. Mais le mal semble plus sérieux. Et alors qu'il devait reprendre l'entraînement dans les tout prochains jours, le staff n'a pas encore fixé de date pour son retour. De quoi être inquiet pour la suite. Et quand le sort s'acharne... C'est au tour de Kévin Dinal de déclarer forfait pour ce soir. Le jeune intérieur orléanais s'est blessé à l'épaule et pour le moment personne ne sait quand il pourra de nouveau être apte à jouer. Décidément, c'est une saison bien compliquée pour l'OLB...