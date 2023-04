L'OLB à la recherche d'une sixième victoire consécutive

En battant Aix-Maurienne (91-84) samedi dernier, les basketteurs de l'OLB ont marqué les esprits. Ils ont remporté un cinquième match de suite, du jamais vu depuis le début de la saison. Ils se déplacent à Nantes, ce mardi, avant de rejouer dès dimanche à Antibes. Alors pourquoi pas la passe de six, dès ce soir chez ces Nantais qui sont actuellement en grandes difficultés.

Nantes est 14ème de la pro B et compte une seule victoire sur ses onze derniers matchs. Qui plus est le club vient de limoger son entraineur Jean-Marc Dupraz, c'est son adjoint qui assure l'intérim. Côté orléanais, à l'inverse, tous les clignotants sont au vert. Mais "il faut rester concentrés" dans la dernière ligne droite de la saison régulière, estime le capitaine Maléla Mutuale.

"Nous sommes 8èmes, il faut sécuriser cette place en play-offs. Il y a quelque temps c'était compliqué, on ne savait pas trop où on en était, là ça va mieux tout le monde est content, il y a des sourires sur les visages, donc il faut maintenir cette bonne série et continuer à bien jouer".

Deux matchs consécutifs à l'extérieur

La bonne forme du moment de l'OLB est aussi liée à sa nouvelle salle. L'équipe compte trois matchs pour trois victoires dans la nouvelle Aréna de CO'Met. Un sans-faute qu'il faut confirmer à l'extérieur. Et là, l'entraineur Germain Castano garde les pieds sur terre.

"On se déplace deux fois et très honnêtement si on revient avec une victoire sur les deux, je serais très très très content, donc voilà à Nantes, essayons de faire un coup et puis on essaiera de faire la même chose à Antibes. Et si on peut gagner un match sur les deux avant de recevoir Lille à la fin du mois (le 29 avril) ce serait une très bonne chose".

"Il ne faut surtout pas croire que tout est fait"

Germain Castano ne se cache pas, l'objectif est de grapiller encore des places en vue des play-offs. "Si on gagne ces deux matchs, on peut espérer remonter à la sixième voire la cinquième place du classement. Et comme on dit l'appétit vient en mangeant, alors allons chercher cette sixième victoire consécutive et après on verra bien".

Il reste cinq journées avant la fin de la saison régulière en comptant le match de ce soir. Nantes-OLB pour le compte de 30ème journée de pro B. C'est à vivre en direct sur FRANCE BLEU ORLEANS à partir de 20 heures.