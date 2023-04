L'OLB pulvérise Denain et enchaîne une quatrième victoire consécutive

Un récital, des deux côtés du terrain. Pour sa deuxième sortie à CO'Met devant plus de 4000 spectateurs (une grosse affluence pour un match en milieu de semaine), l'Orléans Loiret Basket a sans doute sorti sa meilleure partition de la saison. Des deux côtés du terrain, les hommes de Germain Castano se sont montrés appliqués de la première à la dernière minute. Avec, dans le domaine offensif, toujours cette belle variation entre des shoots extérieurs qui rentrent et des intérieurs qui font le boulot lorsqu'ils sont trouvés sous l'arceau. Jamais Denain n'a semblé en mesure de stopper l'OLB dans son élan. Score final 104-78, et encore une très belle soirée pour les fans qui découvrent CO'Met.

L'homme du match

Il nous avait habitué à des matches à plus de 20 points. Pour sa première à CO'Met, Jarred Jackson en avait même planté 25. Mais face à Denain, le Canadien a monté le curseur d'un cran. Avec trente points inscrits, l'arrière vient de sortir la meilleure performance statistique d'un joueur orléanais cette saison. Insolent à trois points (6 sur 10), Jarred Jackson a martyrisé les défenseurs adverses pendant quatre quart-temps.

La phrase du jour

"On a fait exactement ce qu'on voulait faire. Tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement s'est concrétisé ce soir. Il y a un effet CO'Met, c'est une évidence. Ce déménagement a impulsé un truc à l'équipe. Un mardi soir, 4 000 spectateurs... on s'en lasse pas. La soirée est belle, faisons en sorte que la semaine soit belle puisqu'on rejoue dès samedi" expliquait Germain Castano après la rencontre.

Le chiffre du jour

4 : L'OLB en est désormais à quatre victoires consécutives en championnat. C'est une première cette saison et ça arrive au meilleur des moments. Au classement, Orléans conforte sa huitième place et se rapproche du top 6.