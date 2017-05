Dernier espoir pour l'OLB de croire aux miracles face à l'Elan Chalon ?

C'est le point de vue partagé par tous les observateurs de basket, l'OLB sera en Pro B l'an prochain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce samedi soir face à l'Elan Chalon, les Orléanais ont l'occasion de montrer leur respect du maillot en évitant de couler, voire en créant la surprise.

31e journée de Pro A de basket. Il ne reste plus que 4 matches à l'OLB pour sauver l'honneur devant son public voire tenter de croire en un véritable miracle, celui de rester dans l'élite du basket français. Les Orléanais, 17èmes et 1ers relégables, reçoivent Chalon-sur-Saône ce samedi soir au Palais des Sports. Sur le papier, c'est peu dire si l'Elan Chalon, dauphin de Monaco au championnat, est archi favori face à une équipe d'Orléans, quasiment déjà promis à la relégation et en décomposition sur le terrain, comme en dehors.

"Il faut arrêter de sortir d'un match parce qu'on a une balle perdue ou parce qu'on prend un panier" Thomas Drouot, coach de l'OLB Copier

Antoine Eïto qui souffre à la cheville ne jouera pas ce samedi soir face à Chalon mais espère être à son meilleur niveau pour les deux derniers matches de la saison © Maxppp - PASCAL PROUST

Le maintien est encore jouable.... avec 3 "si"

Pour Orléans, il ne reste presque plus qu'une toute petite chance de se sauver. Avec des "si", l'OLB peut encore y croire mais il en faudra moins 3. Orléans restera en Pro A si et seulement si l'OLB bat Dijon à domicile, remporte au final 2 de ses 4 derniers matches. Et si dans le même temps, les Bourguignons perdent leur 4 matches. Cette dernière conditions étant la plus probable car Dijon se rend ce samedi soir à Monaco, le leader, puis reçoit le Paris Levallois (6e) avant d'accueillir Pau-Lacq-Orthez (5e). Mais le coach Thomas Drouot préfère laisser la langue des "si" pour les observateurs : "Ça fait des semaines qu'on regarde [le calendrier] en se disant qu'il faut gagner celui-là, gagner à Châlons-Reims. Et finalement, le gros match qu'on avait, on est passé au travers. Moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit "arrêtez de calculer". Arrêtez de faire des plans en pensant "peut-être que si l'on gagne celui-là et que l'autre équipe perd..." Je veux que ce soir à la fin du match, on puisse se regarder droit dans les yeux dans le vestiaire et qu'on se dise qu'on s'est battu pendant 40 minutes et qu'on a honoré le maillot de l'OLB." Jouer à fond pendant 40 minutes, ne pas accuser un retard de 21 points à la mi-temps comme contre Châlons-Reims et garder la même intensité de la première à la dernière seconde, ce sera l'un des objectifs d'une équipe orléanaise adepte des montagnes russes en match cette saison.

L'ailier sénégalais Antoine Mendy (ici à droite) avait remobilisé les troupes à la mi-temps du match de Châlons-Reims mardi © Radio France - Benjamin Glaise

Il faut arrêter de se chercher des excuses - Thomas Drouot, entraîneur de l'OLB

Quel soit le final, miracle totalement impensable ou réalité inéluctable, il est clair que cette année marquera l'histoire du club comme le note le coach : "Il y a plein de choses à dire sur cette saison avec plein d'éléments extérieurs et d'éléments intérieurs qui ont fait que la situation était compliqué. Mais ce n'est pas le moment de faire le bilan. Aujourd'hui, il faut arrêter de se chercher des excuses. C'est nous qui sommes sur le terrain. Il faut juste se battre, il faut juste le faire ensemble. On va jouer cette chance à fond. On se doit de le faire pour le club, pour les supporters." Les supporters, ce sera l'un des points d'interrogation de ce match. Ils n'ont sifflé qu'une seul fois leur équipe cette année. Mais pas sûr que le public ne se rebelle pas cet fois en cas de nouveau faux départ de leurs joueurs ce soir.

Kyle McAlarney avait été le meilleur marqueur orléanais à Reims mardi avec 20 points inscrits à 5 sur 9 à 3 points © Radio France - Benjamin Glaise

"L'équipe de Chalon-sur-Saône a toujours bien attaqué mais cette année ils ont aussi défensivement un vrai volume physique" Thomas Drouot Copier

Marcellus Sommerville en plein doute

Le meilleur marqueur de l'OLB, Marcellus Sommerville, reste sur deux évolution négatives, sur les 3 enregistrées cette saison © Radio France - Benjamin Glaise

Pour battre Chalon, l'un des effectifs les plus séduisants de pro A (et accessoirement l'une des équipes les plus en forme), l'OLB devra retrouver son meilleur joueur, Marcellus Sommerville. Depuis un mois, l'intérieur star orléanais tourne moins bien (13,1 points et 3,7 rebonds de moyenne depuis un moins contre 15,6 points et 6,4 rebonds de moyenne avant sa blessure au mollet en décembre). Vendredi matin, c'était par ailleurs la surprise au Palais des Sports. Pendant que ses coéquipiers s’entraînaient, l'intérieur américain était cloué sur le banc, discutant avec l'espoir Mouhamed Diagne.

Marcellus Sommerville se dirige vers le banc, le regard fixé sur ses partenaires qui s'entraînent sur le parquet du Palais des Sports © Radio France - Benjamin Glaise

Personnellement, je n'en dormais plus - Marcellus Sommerville, meilleur marqueur de l'OLB

Depuis quelques semaines déjà, Marcellus Sommerville est dans le dur. Gêné par quelques pépins physiques et des genoux de temps en temps douloureux (ce qui est normal pour un joueur de 35 ans), le choix a été pris par le staff avec son accord de ne pas le surexposer à la veille de la réception de Chalon. Une nouvelle tentative pour permettre au vétéran orléanais de se mettre dans les meilleures conditions : "Je ne suis pas là pour trouver des excuses mais pour trouver des solutions. Ces deux derniers matches, je n'étais tout simplement pas moi-même. J'étais rattrapé par le stress et une certaine fatigue mentale Quand vous traversez ce genre d'épreuve, il faut savoir se regarder dans un miroir et ne pas se mentir. C'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Personnellement, je n'en dormais plus. Je n'arrivais plus à vivre avec ces défaites et toute cette frustration."

Marcellus Sommerville avait réalisé un des meilleurs débuts de saison de sa carrière mais il peine à trouver son second souffle © Maxppp - PASCAL PROUST

Ces derniers jours, le joueur américain a été touché par les nombreux messages de soutien et d'encouragement qu'il a reçu. Mais la situation n'a pas été simple pour lui : "Avant de me blesser [absence de 2 mois], je jouais avec des joueurs et dans des schémas différents. Tout avait changé quand je suis revenu. J'ai donc du m'adapter. Il fallait que je rentre dans les nouveaux systèmes de jeu et que je retrouve ma place dans cette équipe avec ses nouveaux joueurs et ses nouvelles règles." L'Américain veut retrouver son rôle de leader, mais dans un effectif dorénavant aussi pléthorique, avec des personnalités fortes, cela prend du temps quand l'urgence fait que le club aurait besoin de le retrouver au plus vite.

Face à Châlons-Reims, Antoine Mendy (au tir) avait fait preuve d'une grosse intensité dans les tâches défensives en seconde période © Radio France - Benjamin Glaise

Un effectif recomposé avec lequel il faut composer

L'arrivée il y a près de 2 mois de l'ailier JP Prince et des intérieurs Gabriel Olaseni et Nemanja Milosevic a profondément modifier l'effectif orléanais. L'ossature hiérarchique du début de saison tournée autour de Kyle McAlarney, de Marcellus Sommerville et d'Antoine Eïto a été amenée à évoluer. Et ce n'est pas évident pour les uns et les autres de s'y faire, et pour le coach de les imposer. Thomas Drouot qui avait mis sur le banc Kyle McAlarney pour débuter 4 des 5 derniers matches aurait néanmoins prévu quelques remaniements concernant l'équipe qui commencera le match ce samedi soir. Une décision pour provoquer un déclic au sein de l'équipe ? A 4 journées de la fin, toutes les solutions semblent être bonnes pour, sinon garder l'espoir d'un maintien très mal engagé, au moins retrouver de la fierté et relever la tête devant un public qui souhaite voir son équipe se battre jusqu'au bout et refuser l'inéluctable, au moins jusqu'au moment où mathématiquement tout sera joué.