L'OLB a rendez-vous avec son destin à Strasbourg

Ce mardi soir (20h), les Orléanais ont l'occasion de croire encore au maintien ou d'être mis définitivement hors course et d'être officiellement en Pro B la saison prochaine. Pour continuer d'avoir un tout petit espoir, l'OLB doit s'imposer. Mais pas sûr que cela suffise cette fois-ci...

L'équipe se serre les coudes et se rassemble au milieu du terrain avant le début de l'entraînement © Radio France - Benjamin Glaise

32e journée de Pro A de basket, et peut-être le match de la relégation pour l'OLB à 3 rencontres de la fin. Les Orléanais, 1ers relégables, sont à Strasbourg, 4e du championnat. Les Strasbourgeois ne se sont inclinés qu'une fois depuis février (Nanterre) est sans conteste l'une des équipes en forme du moment. Après les 114 points encaissés face à Chalon-sur-Saône samedi dernier, l'OLB va devoir être plus rigoureux en défense. Le club pourra compter sur le même groupe que ce week-end, Antoine Eïto étant toujours à l'arrêt à cause de sa blessure à la cheville (il devrait revenir samedi pour la réception de Dijon).

il faut regarder 5-6 matches auparavant quand on avait l'opportunité de gagner et de faire un break et qu'on ne l'a pas fait - Georgi Joseph (pivot de l'OLB)

Pour la première fois, selon les résultats du soir, l'OLB peut-être officiellement relégué en Pro B. Et pour cela, le calcul est pour le coup des plus simples : si Dijon bat le Paris Levallois et que l'OLB s'incline à Strasbourg ce soir, et bien Orléans sera officiellement en Pro B. Cette fois-ci la relégation peut donc devenir réalité. Et pour l'intérieur Georgi Joseph, c'est tout sauf une surprise : "On n'a pas attendu Strasbourg pour pouvoir penser et réfléchir à la Pro B. Maintenant, on voit que ça arrive et on se dit "Oh mon dieu c'est Strasbourg", _"_Oh mon dieu c'est Châlons-Reims", non, il faut regarder 5-6 matches auparavant quand on avait l'opportunité de gagner et de faire un break et qu'on ne l'a pas fait. C'est là qu'il faut regarder. Ce n'est pas maintenant que les carottes sont presque cuites qu'il faut se dire "Oh mon dieu, on est au bord de la Pro B.""

Georgi Joseph, le pivot orléanais, à l'échauffement ce lundi matin © Radio France - Benjamin Glaise

"Je pousse des coups de gueule parce que ça m'insupporte, je n'ai pas connu une situation telle quelle depuis un bon moment" Georgi Joseph, intérieur de l'OLB Copier

Je connais la situation et je n'en dors plus la nuit - Kyle McAlarney (capitaine de l'OLB)

Le capitaine Kyle McAlarney en pleine discussion avec son coach Thomas Drouot © Radio France - Benjamin Glaise

L'OLB au bord du ravin, le club tout proche de la relégation... Le capitaine Kyle McAlarney y pense tous les jours : "On en a parlé entre joueurs dans le car en allant à Strasbourg. Je suis au courant de la situation et du fait que l’on peut être relégué dès ce soir. Je le sais, je n’en dors plus la nuit. Mais c’est comme ça, on ne peut pas se cacher. Bien sûr qu’il y a encore de l’espoir. Nous n’avons plus notre destin entre nos mains. Mais à partir du moment où il y a encore une possibilité de se maintenir, il y a de l’espoir. On doit continuer de se battre et tenter notre chance." Se raccrocher à toutes les chances de se sauver.

"J'essaie d'avoir une attitude positive et professionnelle pour l'équipe et les supporters" Kyle McAlarney, capitaine de l'OLB Copier

Sortir les barbelés en défense

Quelques secondes de discussions entre joueurs avant de débuter l'entraînement © Radio France - Benjamin Glaise

Pour y parvenir, il faudra être beaucoup plus efficace en défense après les 114 points encaissés contre Chalon comme l'explique l'arrière américain Kyle McAlarney : "Je pense que défensivement, Strasbourg est meilleur que Chalon… Mais ils ne sont pas aussi forts en attaque. Strasbourg a un grand coach, ils vont être très organisés. Je pense que nous pouvons gagner. Je pense toujours que nous pouvons gagner. Car je pense qu’on peut battre n’importe qui. Mais pour cela nous devons être le meilleur OLB que nous pouvons être. Nous les avons battus plus tôt dans la saison. Je sais que c’était il y a très longtemps. Mais aujourd’hui j’essaie de m’accrocher aux points positifs quels qu’ils soient." Et pour décrocher un improbable maintien, les Orléanais devront donner le maximum. Dans le cas contraire, avec toutes les occasions manquées... Les joueurs et le staff pourraient s'en mordre les doigts.

Les joueurs se dirigent vers la salle vidéo pour être briefés par Thomas Drouot, leur coach, avant le match de Strasbourg © Radio France - Benjamin Glaise

"On doit être l'une des moins bonnes équipes de Pro A alors qu'on a les moyens de rivaliser" Georgi Joseph, intérieur de l'OLB Copier

si on réagit comme on le fait tout le temps en ce moment, les arbitres s'agacent - Kyle McAlarney (capitaine de l'OLB)

Le mur du palmarès de l'OLB au Palais des Sports d'Orléans à l'heure d'une probable relégation en Pro B, 11 ans après l'accession en Pro A © Radio France - Benjamin Glaise

Face à Strasbourg, il faudra encore sans doute s'attendre à un arbitrage non acquis à la cause orléanaise. Déjà contre Chalon, le trio arbitral n'avait pas fait de cadeaux à l'OLB. La marque peut-être d'un arbitrage en Pro A, plutôt favorable aux "gros" qu'aux "petits". Mais pour Kyle McArarney, cette donnée ne doit pas influencer le jeu orléanais : "Honnêtement de toute ma carrière, je ne me suis jamais occupé de l’arbitrage. Cette saison, c’est un peu spécial. Je ne pense pas qu’ils viennent en se disant qu’ils vont tuer notre équipe... En tout cas je ne l’espère pas. Cependant, sur certains coups de sifflets, on peut se sentir lésé. Mais lorsqu’ils ont sifflé, c’est fini. L’arbitre me parle car je suis le capitaine. Mais quand vous avez 3, 4, 5 joueurs qui réagissent à chaque fois, forcément l’arbitre leur met une faute technique. C’était le cas contre Chalon à des moments très importants. Je ne veux pas croire que les arbitres essaient de nous tuer. Bien sûr qu’ils font des erreurs. Mais nous devons faire attention à la manière dont nous réagissons. Parce que si on réagit comme on le fait tout le temps en ce moment, les arbitres s'agacent. Nous devons donc être meilleurs dans nos réactions." Une façon de dire que ce mardi soir, les Orléanais ne devront compter que sur eux-même.

Blessé à la cheville, le meneur Antoine Eïto ne sera pas dans le groupe qui affrontera Strasbourg mais compte bien pouvoir disputer les deux derniers matches de la saison contre Dijon et Limoges © Radio France - Benjamin Glaise

Strasbourg - OLB est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans dès 19h45 ce mardi soir pour l'avant-match.