L'OLB retrouve la Pro A de basket ! Revivez l'émission spéciale de France Bleu Orléans

A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel : après la victoire de l'OLB dimanche après-midi face à Rouen, synonyme d'accession à la Pro A de basket la saison prochaine, les joueurs, le coach et le président du club orléanais étaient sur France Bleu Orléans ce lundi entre 7h30 et 8h30.

Les invités ont défilé pendant une heure ce lundi dans le studio de France Bleu Orléans, après la victoire de l'OLB en finale des playoff de Pro B dimanche après-midi, synonyme de retour dans l'élite du basket français la saison prochaine. Premier invité : le président de l'OLB. Pour Didier Nouraud, "le plus dur commence maintenant" : "les orléanais méritent d'avoir une équipe de basket au plus haut niveau. Maintenant, il faut continuer à suivre l'équipe : en Pro A, on aura des hauts mais aussi des bas, et on aura besoin de notre public, car hier au palais des sports, c'était magnifique !" Didier Nouraud confirme, sur France Bleu Orléans, une évidence : _"_Germain Castano restera entraîneur la saison prochaine : il a fait du super boulot, et ses compétences sont reconnues". Concernant le budget, il faudra "un million d'euros de plus, on sera entre 4 et 5 millions la saison prochaine", explique Didier Nouraud, qui a pris les rênes de l'OLB en 2017.

Didier Nouraud, président de l'OLB © Radio France - Antoine Denéchère

Sont arrivés ensuite dans le studio de France Bleu Orléans : le coach Germain Castano "après une petite nuit", et l'ex joueur orléanais, aujourd'hui conseiller municipal, Philippe Pezet (en polo blanc). C'est ce dernier qui a fait venir Germain Castano au club, "via François Lamy", en lui passant "un coup de fil un soir à 22h30 il y a deux ans" : "j'aime bien les challenges, on avait deux ans pour remonter en Jeep Elite. Je connaissais les belles années du club mais aussi les années récentes plus difficiles, je n'ai pas réfléchi longtemps : j'aurais pu signer à Nantes mais en quelques heures, c'était _Orléans et je ne regrette pas du tout ! J'ai beaucoup d'émotion, car la route a été longue".Mais attention "le mérite revient aux joueurs, ils sont vraiment aller chercher cette qualification [en Pro A] parce qu'ils la voulaient !" Philippe Pezet "remercie Germain d'avoir fait ce qu'il fallait pour faire remonter cette équipe_. En cours de saison, il a su changer un peu son style de jeu et passer en mode un peu plus défensif".

Germain Castano et Philippe Pezet © Radio France - Antoine Denéchère

Gaylor Curier a tenu sa promesse : malgré une courte nuit, le joueur de 27 ans est venu de bon matin dans le studio de France Bleu Orléans : "Germain a su nous rappeler que chacun devait rester dans son rôle. Personne dans l'équipe n'a cherché à jouer les héros et de tirer la couverture à soi. _On a été rigoureux dans ces playoff !_" L'ex joueur de Rouen (2016/2017), qui a été blessé une partie de la saison, a fait partie des joueurs décisifs lors de ces playoff (face à Poitiers, St-Chamond et Rouen) : "cette blessure finalement m'a permis d'arriver relativement frais pour les playoff et si j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice, tant mieux".

Gaylor Curier, joueur de l'OLB © Radio France - Antoine Denéchère

Gaylor Curier, comme tous les joueurs de l'OLB, a sa casquette à son nom © Radio France - Antoine Denéchère

Le studio de France Bleu Orléans en mode basket ce lundi matin (Pascal Hernandez au centre, animateur à France Bleu, et Johan Gand en T-Shirt vert, journaliste à France Bleu) © Radio France - Antoine Denéchère

Le maire reçoit l'équipe ce lundi à partir de 17h

Les auditeurs de France Bleu Orléans ont également appelé pour dire bravo et merci à l'équipe de l'OLB. Delphine Cadic, présidente des Magic Sup (supporters) : "ils se sont battus toute l'année, c'est des guerriers, ils ont jamais lâchés, on leur dit merci ! Ils font partie de l'histoire de l'OLB et resteront à jamais dans nos cœurs !" Les supporters et le public orléanais sont invité à fêter les joueurs et le staff de l'OLB ce lundi à partir de 17 heures dans les jardins de l'hôtel Groslot à Orléans, à l'invitation du maire Olivier Carré.