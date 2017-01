L'OLB se déplace à Dijon pour le première de Thomas Drouot sur le banc

Une semaine après la mise à pied à titre conservatoire de Pierre Vincent, l'OLB, encore diminué par les blessures, retrouve les parquets de Pro A vendredi soir à Dijon. Pour Thomas Drouot, nommé coach intérimaire, ce sera une première sous tension face à un adversaire direct pour le maintien.

L'OLB, avant-dernier de Pro A, sort d'une trêve particulièrement mouvementée. Pendant que d'autres équipes profitaient des fêtes, le club orléanais est passé à l'offensive. Et la première semaine de janvier a fait des dégâts. L’entraîneur Pierre Vincent a été mis à pied à titre conservatoire tandis que Nicolas Raimbault, membre du directoire, a posé sa démission. Pierre Vincent a de nouveau été convoqué par la direction du club ce mercredi pour se faire expliquer les motifs de sa mise à l'écart. Le club lui reproche son comportement dans ses relations professionnelles. Des reproches que réfute l'ex-coach. L'ancien assistant du coach écarté, Thomas Drouot, a été nommé entraîneur intérimaire. C'est donc lui qui sera sur le banc ce vendredi à Dijon pour la 16e journée de Pro A, un match qui s'annonce déjà capital en vue du maintien. La mise à l'écart de Pierre Vincent a laissé des traces parmi certains joueurs. Le pivot Georgi Joseph était proche de Pierre Vincent qui l'avait fait venir à l'OLB en novembre dernier. Il avoue avoir "mal" vécu cette décision :

Quand j'ai vu le jour de l'annonce (de la mise à pied de Pierre Vincent) les sourires de certains dans l'enceinte de ce gymnase, ce sont des choses que l'on oublie pas - Georgi Joseph, pivot de l'OLB

Thomas Drouot prépare son premier match en tant que coach intérimaire de l'OLB © Radio France - Benjamin Glaise

Thomas Drouot comprend que la situation ne soit pas facile pour l'équipe. "Certains joueurs étaient attachés à Pierre (Vincent) car il travaillait avec eux depuis un moment. Maintenant chacun doit être concentré sur ce qu'il a à faire et c'est ce qu'on a demandé aux joueurs, de se reconcentrer sur le terrain" explique le coach intérimaire. Un point de vue partagé par le pivot Abdel Sylla : "La question n'est même pas de savoir si ça nous a chamboulés, ça fait partie du métier, on est des joueurs professionnels." Pour ce qui est du terrain, Thomas Drouot a privilégié la continuité avec le travail de Pierre Vincent. "Il n'y avait pas le temps de tout changer mais de toute façon il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce que Pierre (Vincent) a fait. Après on va faire deux ou trois petites adaptations mais ça ne va pas perturber les joueurs" annonce Thomas Drouot.

"Ce sont des choses que l'on ne souhaite à personne" le pivot Georgi Joseph à propos de la mise à pied de Pierre Vincent Partager le son sur : Copier

Celui qui était arrivé en tant qu'assistant de Pierre Vincent au printemps dernier, connait sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur principal. L'an dernier avec Le Havre, Thomas Drouot a connu une saison difficile ponctuée par une relégation en Pro B (4 victoires en 34 matches). Mais pour le coach intérimaire ce sont "deux situations complètement différentes". "Je me sens mieux armé que l'année dernière. J'ai continué à évoluer et à apprendre des choses auprès de Pierre Vincent" note Thomas Drouot qui indique ne pas savoir s'il restera à ce poste "quinze jours, trois semaines ou plus longtemps."

Antoine Eïto a repris l'entrainement au tir mais il est trop juste pour le déplacement à Dijon. Il devrait rater les 2 prochaines rencontres © Radio France - Benjamin Glaise

Pour sa première, à Dijon, l’entraîneur intérimaire va devoir faire avec les blessés, encore nombreux, et le départ de Carlos Cabezas. Le meneur espagnol a terminé sa pige médicale en remplacement d'Antoine Eïto. Le souci c'est que ce dernier ne sera pas du déplacement à Dijon vendredi. Le meneur français s'était fracturé le pied début novembre et pensait revenir début janvier. Mais il n'est pas encore prêt. Il pourrait d'ailleurs retourné à Cap-Breton dimanche soir pour poursuivre sa rééducation. Selon son coach, il ratera les deux prochains matches (à Dijon vendredi puis contre l'Asvel à domicile le 21 janvier). Tout comme le capitaine Kyle McAlarney (pubalgie) et le meilleur marqueur de l'équipe, Marcellus Sommerville (lésion musculaire au molet). L'ailier Antoine Mendy fera lui son retour après deux mois d'absence (genou). Mais en tout et pour tout, l'OLB pourra compter sur seulement huit joueurs pro.

"A nouveau d'essayer d'enrayer ce regain de forme" de Dijon - Thomas Drouot (coach intérimaire de l'OLB) Partager le son sur : Copier

Cette rencontre à Dijon a tout d'un match capital pour le maintien. Les Dijonnais 15e possèdent le même bilan comptable que l'OLB avec 5 victoires en 15 matches. Les Bourguignons ont jusqu'à présent plutôt réussi aux Orléanais avec 12 victoires en 18 matches. Mais l'Orléans Loiret Basket ne s'est plus imposé en terre dijonnaise depuis le 1er mars 2013, soit presque 4 ans. Dijon"reste sur deux très gros matches avec une victoire de 40 points contre Cholet et ils ont fait un très bon match à Strasbourg car ils étaient devant à 50 secondes de la fin donc c'est une équipe qui est dans une bonne dynamique. C'est à nous d'enrayer un petit peu ce regain de forme" juge Thomas Drouot. C'est donc un baptême du feu compliqué qui attend le nouveau coach intérimaire de l'OLB.