L'OLB se renforce avec la signature d'un intérieur ukrainien !

L'OLB était dos au mur depuis quelques jours. Après la défaite contre l'ASA la semaine dernière, le club apprenait dans la foulée que son pivot Junior M'Bida était forfait jusqu'à la fin de la saison régulière suite à une blessure au doigt. Avec le seul Jean-Fabrice Dossou pour occuper le poste 5 et animer un secteur qui fait défaut au club depuis le début du championnat (Orléans est l'équipe qui prend le moins de rebonds en Pro B), la "mission play-off" s'annonçait très compliquée à mener.

Orléans a donc décidé de se renforcer en vue de cette fin de championnat et vient d'annoncer la signature de l'ukrainien Vyacheslav Bobrov en tant que pigiste. Cet ailier-fort peut également jouer pivot et remplacera Junior M'Bida jusqu'au 12 mai, date du dernier match de la saison régulière contre Vichy-Clermont.

Un joueur qui a déjà connu la France

Vyacheslav Bobrov, surnommé "Bobby", évoluait jusqu'ici à Kiev. Agé de 30 ans, cet intérieur (2m03) a fait l'essentiel de sa carrière dans les pays de l'Est. C'est en Lituanie qu'il signe ses meilleures stats, avec une saison à 13 points et 6 rebonds de moyenne. Il possède également quelques expériences en Espagne et en France, du côté de Quimper entre 2015 et 2017, ainsi qu'à Nanterre la saison passée en Betclic Elite. Bobrov est international ukrainien, lui qui a disputé l'Euro 2022 l'été dernier.

Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB, parle de lui comme un "intérieur polyvalent, capable de jouer dos au panier et de prendre des rebonds". Vyacheslav Bobrov devrait être disponible samedi 1er avril, pour le premier match du club à CO'Met face à Angers. En revanche, nouveau casse-tête pour Germain Castano avec cette signature. Le club compte désormais cinq joueurs étrangers et ne pourra en aligner que quatre sur la feuille de match. L'un d'eux devra donc aller s'asseoir en tribunes lors des rencontres de Pro B.