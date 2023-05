L'OLB, surclassé par Saint-Chamond, devra encore cravacher pour aller en play-offs

Germain Castano avait prévenu ses hommes avant ce déplacement. Saint-Chamond à domicile, c'est 94 points minimum... Eh bien, cela n'a pas loupé. Pour cette avant-dernière journée de Pro B, l'Orléans Loiret Basket s'est incliné 94-78 sur le parquet des Ligériens. Constamment en train de courir au score, les Orléanais auraient pu passer devant à quelques reprises, dans le deuxième et troisième quart-temps. Mais à cause de la mauvaise gestion des fautes, cette maladresse sur les lignes extérieures (seulement 10 paniers à trois points réussis sur 37) et cette passivité régulière sur les attaques adverses, c'était presque impossible finalement d'espérer mieux pour l'OLB alors que les fans de Saint-Chamond célébraient la dernière de leur coach Alain Thinay à domicile.

L'OLB reste 8ème mais se trouve désormais à égalité de bilan avec Vichy-Clermont et l'ASA. Les coéquipiers de Mutuale ont encore leur destin entre leurs mains pour se qualifier en play-offs d'accession. Mais pour ça, il faudra s'imposer à domicile vendredi prochain contre Vichy-Clermont justement.

L'homme du match

Encore une fois, Tyran de Lattibaudière est le meilleure marqueur orléanais ce soir avec 24 unités. Mais l'homme de la soirée est assurément ligérien et comment ne pas citer Jonathan Hoyaux. Contrairement aux Orléanais, l'arrière, lui, a ajusté la mire à trois points avec un formidable 7 sur 9 à trois points pour un total de 30 unités dans ce match.

La phrase du jour

"On répète sans cesse qu'il faut passer en mode play-offs. Mais là, ce soir, tu n'as pas cette attitude ! L'entame de match... on commence par un 16-2 ! En face, ils voulaient rendre hommage à Alain Thinay. Soit. Mais ils n'avaient aucun enjeu sportif. Nous, chaque match, ça doit être à la vie à la mort. J'ai envie de croire que c'était un jour sans... Maintenant, je vais remobiliser les joueurs pour tout donner vendredi à CO'Met et je compte sur le soutien du public orléanais" a lancé le coach Germain Castano après le match.

Le chiffre du jour

34 : L'OLB ira-t-il en play-offs ? Tout se jouera lors de la 34ème et ultime journée de championnat vendredi prochain avec la réception de Vichy-Clermont.