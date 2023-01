L'OLB termine la phase aller avec un bilan négatif après sa défaite à Lille

C'est un match à l'image de la saison de l'OLB jusqu'ici. Le jour et la nuit, la formule trouvée par Germain Castano il y a quelques semaines, s'applique encore aujourd'hui. Face à Lille, le 5ème de Pro B, les Loirétains ont démarré tambours battants avec 31-11 à la fin du premier quart-temps. Des actions collectives très bien menées, une belle attitude défensive et une réussite insolente au shoot. Cette adresse ne pouvait durer qu'un temps certes, mais tous les autres bons ingrédients des dix premières minutes se sont évaporées au fur et à mesure de la rencontre.

L'écart s'est progressivement réduit, le mental des joueurs orléanais s'est effrité. Un exemple avec Tyran de Lattibaudière, impeccable lors des deux premiers quarts-temps, qui a concédé quatre fautes en début de troisième. Et que dire de ces visages marqués, ces bras ballants, cette incapacité à relevé la tête face à l'adversité. En fin de match, les Nordistes passent devant et l'OLB continue de privilégier la solution individuelle. Cette défaite est logique, tant elle s'est dessinée au fur et à mesure de la rencontre. Et tant elle dévoile les maux de cette équipe. Après la phase aller de Pro B, Orléans possède un bilan négatif avec huit victoires et neuf défaites. Pas digne d'un candidat à la montée.

L'homme du match

Tyran de Lattibaudière termine avec 18 points, tout comme Jarred Ogungbemi-Jackson. Il aura été excellent durant les 20 premières minutes, avant de lâcher et de montrer des signes de nervosité inquiétants.

La phrase du jour

"Lorsque nous sommes en difficulté, on a du mal à répondre en équipe. On passe uniquement par les solutions individuelles. On a du mal, on n'arrive pas à jouer simple face à la dureté. Mais je suis encore plus motivé que jamais. Dès mardi, c'est reparti. Le bilan de mi-saison est négatif. Mais tout le monde reste concerné. Va falloir mettre le bleu de chauffe" analysait le capitaine Malela Mutuale, après cette 9ème défaite de la saison pour l'OLB.

Le chiffre du jour

11 : à mi-parcours, l'OLB occupe la 11ème place du championnat de Pro B.