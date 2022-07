L'Open de France 3x3 en ce moment à Reims

Du jeudi 21 juillet au samedi 23 juillet a lieu cette compétition nationale de basket, et nous y étions ce vendredi après-midi.

Ce soir, Lilian Muller était à la porte de Mars pour l'évènement sportif du moment : L'Open de France 3x3 de basket.

Il a reçu de nombreux invités, notamment la médaillée d'argent rémoise aux jeux olympiques 2021, Endy Miyem. L'occasion de remettre en main propre un ballon dédicacé par elle même, à la grande gagnante du jeu internet.

Endy Miyem, médaillée d'argent au jeux olympiques 2021 © Radio France - Lilian Muller

La FFBB organisait la Superleague 3x3 FFBB, une compétition nationale de basket 3x3 partout en France, dont la finale, l'Open de France 3x3, a lieudu jeudi 21 juillet au samedi 23 juillet... au niveau de la Porte Mars, en plein cœur de la Cité des Sacres...

En juin 2017, le 3x3 est devenu une véritable discipline olympique. Après une première apparition aux JO de Tokyo l'an passé, ce sport sera à Paris en 2024. Cela a notamment pour but d'inspirer d'autres joueurs à se professionnaliser et ainsi, à faire connaître la discipline au plus grand nombre.