L'Orléans Loiret Basket aux portes de la finale de la coupe de France

L'Orléans Loiret Basket dispute ce mardi soir à 20h sa demi-finale de coupe de France à Dijon. Le club orléanais n'est pas favori, plombé par les blessures, mais l'OLB a déjoué tous les pronostics depuis le début de la compétition.

"Jouer une demi-finale de coupe de France, jouer pour un titre, ça n'arrive pas régulièrement". Les mots sont de Germain Castano, l'entraîneur de l'Orléans Loiret Basket. Le club dispute ce mardi soir à 20h sa demi-finale de coupe à Dijon. La compétition est profondément bouleversée. La finale à quatre ne se joue pas à Paris-Bercy comme d'habitude mais seulement la finale. Pour les demi-finales, le tirage au sort a été privilégiée. Le nom de Dijon est sorti en premier, obligeant l'OLB a un nouveau déplacement en coupe. Pour autant, est-ce un drame? Orléans a fait sensation jusque là, en s'imposant en 8e de finale face au leader de JeepElite Monaco, avant d'aller dominer Le Mans à Antarès il y a trois semaines.

L'OLB diminué, Dijon revanchard

L'Orléans Loiret Basket se présente à Dijon avec un effectif amputé de LaMonte Ulmer et Darius Johnson Odom, des absences qui pèsent lourds puisqu'ils cumulent à eux deux près de 30 points de moyenne sur la saison. Tahjere McCall a été recruté comme joker médical, en provenance de l'antichambre de la NBA, la G-League. Paris Lee, blessé juste avant le match à Cholet fin mars, sera bien présent sur le parquet ce mardi.

A peine trois semaines après avoir battu Dijon en Bourgogne, l'Orléans Loiret Basket n'est pas dans la même forme que pour ce match de championnat. Dijon, on l'imagine, est revanchard après cette défaite surprise. Le club est en pleine forme, 2e de JeepElite, battu seulement quatre fois cette saison en championnat. Alors, comment gagner? Probablement avec la même recette qu'à l'aller pour les hommes de Germain Castano : limiter Dijon dans les 70 points (équipe à 80 points de moyenne cette saison) ce que l'OLB avait réussi à faire il y a trois semaines en maintenant la JDA à 33% à deux et trois points et empêcher David Holston de rythmer le match.

La victoire de 2010 encore dans les mémoires

Pour retrouver Orléans à ce stade de la compétition, il faut remonter le temps, celui où Philippe Hervé entraînait l'équipe lors de la saison 2009-2010. Orléans avait remporté la coupe de France, âge d'or de l'OLB avec en trois années deux participations à la coupe d'Europe, une demie et un quart de finale du championnat et une finale de la semaine des As. Il faudra attendre la saison 2017-2018 pour retrouver trace de l'OLB en coupe de France avec un quart de finale perdu face à Levallois, l'OLB étant à l'époque à la lutte en Pro B pour remonter. Malele Mutuale, le meneur orléanais, est le dernier témoin de cette ancienne épopée.

Dijon - Orléans Loiret Basket, demi-finale de coupe de France, se dispute ce mardi soir à 20h. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.