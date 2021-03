L'Orléans Loiret Basket débute "un marathon" de matchs contre Roanne : "on va jouer tous les 3,8 jours"

Retour sur le parquet (enfin!) pour les joueurs de l'Orléans Loiret Basket : un mois après son dernier match officiel, face à Monaco (défaite le 12 février dernier en Jeep Elite), l'OLB débute un deuxième championnat cette semaine, après la remise à jour du calendrier par la Ligue nationale de basket, obligée de s'adapter à la situation sanitaire.

L'OLB au complet : pas de blessés

Pour cette rencontre face à Roanne, dans le cadre de la treizième journée du championnat (coup d'envoi 19h à huis-clos au palais des sports d'Orléans), le coach orléanais Germain Castano peut compter sur un effectif au complet : "tout le monde est là, même Luke Fisher [pivot] est revenu", a-t-il indiqué ce lundi dans 100% OLB sur France Bleu Orléans.

Beaucoup d'excitation !"

Germain Castano explique qu'il y a "beaucoup d'excitation, ça fait longtemps qu'on ne joue pas et là, on sait qu'on va enfin enchaîner beaucoup de matchs ! Il y a du stress, car ça va s'enchaîner de façon inédite : les 95 prochains jours, il y a 25 matchs, donc un match tous les 3,8 jours, c'est beaucoup, beaucoup et c'est plus que ce qu'on a l'habitude de faire, donc j'espère que les physiques vont tenir et que les joueurs seront prêts pour un vrai marathon !"

Germain Castano, coach de l'OLB, le 29 septembre 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Concernant ce match entre Orléans, onzième avec quatre victoires cette saison, et Roanne, quinzième avec trois victoires, l'enjeu est clair : creuser l'écart avec un concurrent direct dans la course au maintien en Jeep Elite. "C'est important, car gagner contre un concurrent direct à domicile, je le dis toujours, c'est une victoire qui compte double", poursuit le technicien orléanais.

On ne pense pas (encore) au match à Pau samedi

Germain Castano préfère ne pas évoquer la suite et la série de matchs qui vient, notamment le déplacement à Pau face à l'Elan béarnais samedi 13 mars à 20h (ce match sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans), puis la réception de Dijon, un cador du championnat, mardi 16 mars, ou encore le quart de finale de la Coupe de France contre Le Mans le 20 mars. "On est focus sur Roanne, on verra après".