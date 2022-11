L'Orléans Loiret Basket décroche sa première victoire à l'extérieur ! (62-63)

Avant le match, peu de d'éléments étaient en faveur de l'OLB. Les basketteurs orléanais, 14èmes de Pro B, restaient sur deux défaites dont la première à domicile face à Saint Chamond . Et pour se déplacer sur le parquet de l'Elan Chalon, Germain Castano devait se passer de Malela Mutuale et Jean-Fabrice Dossou, tous les deux blessés. Et vu le début de match, l'OLB se dirigeait tout droit vers la catastrophe avec un 17-0 encaissé dans les première minutes.

Mais dès la fin du premier quart-temps, les hommes en noir ont décidé de relever la tête, porté par un Jarred Ogungbemi-Jackson des grands soirs (18 points et meilleur marqueur de la rencontre). Ils ont ensuite gardé ce rythme, cette agressivité sur tous les ballons. Pourtant, il y avait un client dans la raquette adverse avec le pivot suédois Markusson et ses 2m17.

Une fin de rencontre irrespirable

Les Orléanais recollent à la mi-temps (36-34) et le score reste serré jusqu'à la fin, dans une enceinte du Colisée bien pleine pour cette 7ème journée de championnat. Tout s'est joué dans les ultimes secondes : 63-62 pour l'OLB. Tyran de Lattibaudière s'avance sur la ligne sur des lancers francs... et rate les deux. Dernière possession chalonnaise, 13 secondes à jouer. Le meneur Antoine Eito échoue près de l'arceau. La pièce est tombée du côté et l'Orléans Loiret Basket remporte sa première victoire à l'extérieur de la saison.

L'homme du match

Il a été l'instigateur de la révolte orléanaise. Débordant d'énergie, Jarred Ogungbemi Jackson était au four et au moulin sur le parquet de l'Elan Chalon : 18 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 fautes provoquées. L'arrière a été dominant, des deux côtés du terrain. Une énorme performance tout simplement.

La phrase du jour

"C'est une vraie victoire collective. Gagner avec seulement 63 points à l'extérieur, je ne l'aurais pas deviné celle-là. C'est la première à l'extérieur, elle fait beaucoup de bien. Ce n'est pas la plus belle, mais la beauté en ce moment, je m'en fous pas mal. Maintenant, faut valider cette victoire par une autre victoire samedi prochain à domicile" confiait Germain Castano à l'issue de la rencontre, soulagé par cette victoire in extremis.

Germain Castano "très soulagé" par cette première victoire à l'extérieur © Radio France - Arnaud Roszak

Le chiffre du jour

28 : la note d'évaluation de Jarred Ogungbémi-Jackson après cette rencontre.

Au classement, l'OLB est désormais 13ème de Pro B. Prochain match ce samedi 3 décembre, avec la réception de Gries-Souffel au Palais des Sports.