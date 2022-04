Le pivot de l'Orléans Loiret Basket Youssou Ndoye souffre d'une fracture de la main. Une blessure qui fait mal dans la course au maintien et alors que l'OLB s'apprête à recevoir le troisième du championnat de Betclic Élite ce samedi, l'ASVEL.

L'Orléans Loiret Basket perd son meilleur joueur dans la course au maintien

Énorme coup dur pour l'Orléans Loiret Basket. L'équipe Loirétaine devra faire sans son meilleur joueur Youssou Ndoye, alors que la course au maintien est lancée. Il reste neuf matchs avant la fin de saison.

Absent pour une durée indéterminée

Même si les Orléanais ne sont pas passés loin de l'exploit dimanche 3 avril 2022 sur le parquet de Monaco, ils n'ont pas empoché la victoire. Une défaite 90-84 qui plonge l'OLB dans la zone rouge de relégation le dimanche soir. Mais avec la défaite de Châlons-Reims mardi 5 avril contre Monaco (90-107), l'OLB n'est plus relégable.

Le club de l'Orléans Loiret Basket annonce que son pivot orléanais Youssou Ndoye s'est fracturé la main gauche lors du match contre Monaco. Le meilleur scoreur de l'équipe, quatrième meilleur marqueur du championnat de Betclic Élite avec 17,2 points en moyenne ne devrait plus revoir le terrain de la saison. Youssou Ndoye, c'est aussi le meilleur rebondeur du championnat. Le club ne donne pas de date d'absence mais cherche d'un pigiste pour le remplacer. Germain Castabo explique que les regards sont portés vers le championnat Russe et Ukrainien pour trouver un poste 5 en urgence.

L'Orléans Loiret Basket affronte l'ASVEL, actuel troisième, samedi 9 avril au Palais des Sports d'Orléans à 15h15. L'entraîneur orléanais est formel, aucun remplaçant ne sera présent pour la rencontre de samedi.