L'Orléans Loiret basket doit changer de visage pour espérer l'emporter contre Saint-Vallier

Nouveau match à domicile de l'Orléans Loiret Basket qui accueille Saint-Vallier pour le compte de la 11ème journée de pro B. Après leur défaite samedi soir contre La Rochelle (90-80) les Orléanais reçoivent un adversaire avec lequel ils sont au coude à coude à coude dans le ventre mou du classement. Chacun compte 4 victoires pour 6 défaites.

La mayonnaise a du mal à prendre

Ce bilan comptable est loin des ambitions du début de saison pour l'OLB qui affiche l'un des deux plus gros budgets du championnat et ambitionne de remonter rapidement dans l'élite, après avoir été relégué en juin dernier. Arrivé en début de saison, Jérémy Leloup est l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe.

A 35 ans, l'ailier attend une réaction de ses partenaires, "pour l'instant nous n'y sommes pas du tout, peut-être cela arrivera dans la deuxième partie de saison, peut-être ça n'arrivera pas du tout, peut-être que cela va être le déclic ce soir si on fait un bon match. On a beaucoup d'incertitudes pour l'instant mais il faut que l'on soit beaucoup plus consistant sur le côté défensif, c'est ce qui pêche pour le moment".

Pas de problème d'ambiance dans l'équipe

Lors de la défaite samedi soir contre La Rochelle qui était alors dernier du classement, l'entraineur Germain Castano avait poussé un vrai coup de gueule, critiquant sans demi-mesure l'attitude de ses joueurs. Ce lundi à l'entrainement, il affichait encore beaucoup de déception, tout en espérant un sursaut de l'équipe.

"Nous avons une semaine avec trois matchs, l'objectif c'est de gagner les trois et notamment celui-ci contre Saint-Vallier. Si on est capable d'être dur, si on arrive à bousculer l'adversaire et si on est capable de défendre, on peut le prendre. Mais est-ce qu'on est capable de le faire ? On va jouer l'équipe qui marque le plus de paniers à 3 points, celle qui tire le plus souvent à 3 points de tout le championnat, alors combien de points on va leur laisser mettre ?" Et coach Castano de conclure "Est-ce qu'on est une vraie équipe, capable de réagir, on va vite le savoir".

Trois matchs en une semaine

Orléans Loiret Basket contre Saint-Vallier, 11ème journée de pro B, coup d'envoi du match à 20h au palais des sports. L'OLB enchainera ensuite ce vendredi 23 décembre avec un déplacement à Aix-Maurienne puis rejouera le mardi 27 décembre à domicile contre Quimper.