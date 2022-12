L'Orléans Loiret Basket doit finir sur une note positive pour son dernier match de l'année

Pas le droit à l'erreur. L'Orléans Loiret Basket reçoit Quimper ce mardi au palais des sports. Une équipe 11e de Pro B, juste derrière l'OLB, avec autant de victoire et de défaites au compteur. Après trois défaites sur les quatre dernières rencontres pour les orléanais, il faut sérieusement inverser la tendance avant le mois de janvier. Hors de question de se relâcher, pour le capitaine de l'équipe, Malela Mutuale. " Tout le monde est encore motivé, concerné et concentré ", assure le meneur. "Ce serait dommage de finir avec un goût de défaite et de devoir mal accompli."

ⓘ Publicité

C'est encore une fois en défense que les hommes de Germain Castano devront faire le gros de l'effort. Après un match bien mené de bout en bout à domicile , face à Saint-Vallier le 20 décembre, les basketteur de l'OLB ont une nouvelle fois sombré, à l'extérieur, face à Aix-Maurienne vendredi (95-88). Pour les joueurs comme pour le coach, une victoire ce mardi soir est essentielle pour démarrer 2023 du bon pied.

Les mots du coach

Mais avant de parler de la reprise, pas question de se croire en vacances. "C'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire : 'attention, je déteste ces derniers matchs, parce que dans vos têtes vos valises sont déjà prêtes'", raconte le coach de l'OLB, Germain Castano. "On ne sort pas d'un match extraordinaire, donc il faut absolument prendre cette victoire. D'un point, 10 points, 20 points je m'en fous. Je me fous aussi de la manière, mais il faut prendre ce point. Pour ça il va falloir défendre et être plus consistant."

Petite difficulté pour ce dernier match : l'état de l'effectif. Jean-Michel Mipoka était malade, il a raté un entrainement mais revient en forme. C'est au tour du meneur Jonathan Stark d'être fiévreux. Il n'a pas participé au dernier entrainement ce lundi et risque d'être forfait pour la réception de Quimper.

Une année 2022 difficile

"Ce n'est pas la plus belle année de ma carrière ni celle de l'OLB", reconnait l'entraineur orléanais. "C'est vrai que c'est une année un peu difficile : on subit une descente, on doit refaire une équipe qui n'a pas forcément le visage qu'on imaginait. Je le dis depuis le début, cette équipe manque d'équilibre." Mais Germain Castano n'est pas fataliste pour autant, "il ne manque pas grand chose" à ce groupe pour rebondir.

Quelques jours de vacances seront peut-être bénéfiques pour les basketteurs de l'OLB. Mais la pause ne sera que de courte durée, les joueurs Américains restent d'ailleurs en France. La reprise est prévue dès le 3 janvier.