L'Orléans Loiret Basket s'incline en fin de match face au MSB

Orléans-la-Source, Orléans, France

La 14 ème journée de la Jeep Elite de BASKET se jouait ce vendredi soir, l'Orléans Loiret Basket recevait Le Mans Sarthe Basket. Et l'OLB a été battu 99-91. Les Orléanais étaient menés de 6 points à la mi-temps (41-47), ils ont bien réagi dans le 3ème quart-temps qu'ils ont remporté (34-20) avant de s'effondrer dans le 4ème et dernier quart-temps, Le Mans leur a infligé un 32-16. Au final l'OLB s'incline donc de 8 points dans une rencontre où les deux équipes ont été à l'offensive mais où Orléans a été nettement plus maladroit avec une défense très perméable.

Logique respectée

"La logique a été respectée" estime l'entraineur orléanais Germain Castano. "On encaisse près de 100 points, pour en mettre 100 aussi il faut être excellent, et c'est loin d'être le cas, on a beaucoup de mecs qui sont passés à travers. En première mi-temps il y a Miki (Miralem Halilovic, le capitaine) qui n'est pas dans les standards, BJ (Brandon Jefferson), DJ. Strawberry pareil, nos 4 joueurs majeurs ne sont pas à la hauteur où tu les attends, on revient parce qu'on fait des efforts, mais après on explose en seconde mi-temps, manque de discipline, manque de fraîcheur, bon basket du Mans. Je suis déçu mais _c'est normal ce soir que ce soit Le Mans qui gagne_".

10 ème défaite de la saison

L'OLB encaisse sa 10ème défaite de la saison (contre 4 victoires) et enchaine les matchs puisque Orléans rejouera dès lundi, à Boulazac, avant de recevoir Châlon-sur-Saône vendredi 27 décembre. Les autres résultats de cette 14 ème journée, Chalons-Reims est allé s'imposer à Strasbourg 83-69 Bourg-en-Bresse a battu Gravelines 89-80, défaite du Portel contre Monaco 60 à 83 et Nanterre est allé battre Roanne 102 à 79.