L'Orléans Loiret Basket enchaîne à domicile contre l'ASA (103 - 74)

Un match abouti, du premier au dernier quart-temps. Germain Castano l'attendait depuis le début de la saison, il aura fallu qu'il attende la 8ème journée de Pro B pour y assister. Contre l'ASA, dernier du championnat, les basketteurs orléanais ont signé un match plein, en commençant par une excellente entame de match (l'un des pêchés mignons de cette équipe). Un 12-0 au bout de trois minutes de jeu, histoire d'étouffer les Alsaciens. La suite est à l'identique, avec beaucoup de variations dans le jeu offensif : une belle réussite à trois points, à mi-distance, ou encore sous le panier. Preuve en est, cinq joueurs orléanais ont fini au-dessus de la barre des 10 points, et même trois joueurs au-dessus de la barre des 20 points.

ⓘ Publicité

De l'autre côté du terrain aussi, l'OLB domine au rebond, chose assez rare cette saison pour être souligné.

L'écart à la pause est de 20 points (53-33 pour l'OLB) et il continuera de s'agrandir jusqu'à la fin de la rencontre. Score final : 103-74. Jamais l'ASA n'a semblé en mesure d'inverser la situation. L'OLB signe sa deuxième victoire d'affilé, une première cette saison. Les hommes de Germain Castano équilibrent leur bilan avec quatre victoire et quatre défaites.

L'homme du match

Ils sont plusieurs côté OLB à avoir livré une grosse prestation au Palais des sports, mais Junior M'Bida est peut-être celui qui avec la feuille de match la plus complète. Le pivot camerounais a été dominant des deux côtés du terrain, avec 21 points inscrits (seuls Ogungbemi-Jackson et de Lattibaudière ont fait mieux avec 22 points), 8 rebonds et une note d'évaluation de 30. Le pivot camerounais monte en puissance depuis plusieurs semaines, et ce n'est certainement pas le coach de l'OLB qui va s'en plaindre...

La phrase du jour

"On a validé la victoire contre Chalon-sur-Saône, c'était essentiel. J'ai bien aimé le sérieux des garçons, qui progressent. On a fait 26 passes décisives, c'est la statistique qui me plaît le plus. On a bien fait tourner la balle, c'est une vraie victoire collective avec une excellente entame de match. Quand tu mets 103 points à domicile, que tu en encaisses moins de 75, c'est un match référence à ne surtout pas banaliser" analysait Germain Castano à l'issue de la recontre.

Le chiffre du jour

29 : le nombre de points d'écart entre l'OLB et l'ASA. C'est la victoire la plus large de la saison pour l'OLB, qui se déplacera le vendredi 9 décembre sur le parquet de Vichy-Clermont pour le compte de la 9ème journée de Pro B.