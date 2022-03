L'Orléans Loiret Basket veut défendre ses chances chez le leader Boulogne Levallois

L'Orléans Loiret Basket affronte un gros morceau. Les Orléanais se déplacent sur le parquet du leader du championnat de Betclic Elite, Boulogne Levallois ce vendredi 11 mars 2022 à 20h30. Le week-end dernier, Orléans s'était imposé à la maison contre Fos-sur-Mer (82-74), une victoire qui l'a hissé à la 14° du championnat de France.

On ne se déplace pas en victime

Pour Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB, Levallois est bien plus fort sur le papier mais l'entraîneur compte tout même sur une belle prestation de son équipe car tous les matchs sont importants. "C'est le match idéal pour voir si on progresse. On a envie d'aller chercher la victoire mais on sait que ce sera compliqué car Levallois est une équipe qui joue très très bien au basket, qui a battu l'ASVEL la semaine dernière." Mais il faudra surtout se concentrer sur soi poursuit-il. "Il faut que l'on avance car il reste 13 matchs. D'autres adversaires seront plus à notre portée que Levallois après ce match mais on ne se déplace pas en victime."

L'OLB pourra compter sur plus de fraîcheur

Boulogne-Levallois enchaîne les rencontres puisqu'ils ont joué mercredi 9 mars 2022 en Euro Coupe contre Hambourg, victoire 85-62. Seulement deux jours après, affronter cette équipe pourrait donc être un point positif pour les Orléanais explique l'entraîneur Germain Castano. "Quand tu joues 48 heures après ton précédent match, ce n'est tout de même pas pareil que de jouer une seule fois dans la semaine. Tu as un peu moins de fraîcheur et ça peut jouer sur la fin de match."

Enchaîner les victoires

La recrue Nobel Boungou-colo © Radio France - Julien Frenoy

L'ailier Nobel Boungou-Colo va jouer ce match sans se prendre la tête. "On va chez eux sans pression. Au match aller, Orléans n'était pas loin de s'imposer, alors pourquoi ne pas essayer d'aller gagner chez eux cette fois-ci ?" Pour lui aussi, hors de question de jouer les derniers de la classe face à Levallois. "Il n'y a aucun match où l'on peut se permettre de se positionner en victime car il nous faut accrocher un maximum de victoires d'ici à la fin de saison".

La rencontre entre Boulogne-Levallois et l'Orléans Loiret Basket est à suivre en direct ce vendredi 11 mars dès 20h30 sur France Bleu Orléans.