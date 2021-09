L'Orléans Loiret Basket peine à recruter : "il ne faut surtout pas paniquer", assure le coach Germain Castano

"Ça traine un petit peu, mais il ne faut surtout pas paniquer", insiste Germain Castano, coach de l'Orléans Loiret Basket. A quelques semaines du début de la nouvelle saison de BetClic Elite, championnat de première division, le recrutement de l'OLB est au point mort : il manque encore deux joueurs professionnels. "On a fait le choix d'attendre un peu, c'est pas forcément un choix qui a été payant", reconnaît l'entraineur. "Je dis ça parce que même à cette époque de l'année, on a beaucoup de refus."

Budget limité

Des refus essentiellement dus aux propositions financières. "La majorité des fois c'est parce qu'il nous manque quelques euros, parfois un peu plus même", plaisante-t-il. "On a deux joueurs à trouver, on peut pas tout mettre sur un joueur et galvauder le deuxième. Et puis parfois parce qu'ils veulent pas venir en Europe, parfois parce qu'ils sous estiment le championnat français."

Avec ces retards de recrutement, l'OLB "ne va pas être en avance", conçoit Germain Castano. "Mais comme je le dis souvent, si on travaille un peu plus et qu'on travaille malin, on va pouvoir rattraper ce retard. Chaque saison, le premier match ou deuxième match on n'est pas à 100%. On ne sera pas prêts mais j'espère que pour les quinze derniers jours on aura trouvé notre effectif."

Recrutement à l'étranger

Pour ses deux postes encore vacants, l'OLB se tourne vers l'étranger. "Ce sera forcément un joueur étranger, américain ou d'ailleurs. Sur le marché français il y a de très bons joueurs mais il n'y a pas vraiment ce qui nous correspond", détaille le coach orléanais. "La seule chose que je sais c'est qu'on va commencer par le poste 2 (arrière) et une fois qu'on l'aura trouvé, on finira avec le poste 4 (ailier fort) parce que dans notre jeu à nous le poste 2 est beaucoup plus important."