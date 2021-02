L'Orléans Loiret basket reçoit l'ogre Monégasque ce soir au palais des sports

L'Orléans Loiret Basket accueille Monaco, le leader du championnat, ce vendredi soir, au palais des sports. Il s'agit d'un match en retard de la 11 ème journée de la Jeep Elite. Les Orléanais restent sur une très belle victoire, samedi dernier, ils avaient battu à domicile Gravelines-Dunkerque de 35 points (104-69). Mais en championnat cette saison encore, Monaco fait figure d'épouvantail et impressionne les autres équipes.

Pour la passe de deux

Landing Sané le sait mieux que quiconque, c'est son ancien club et il s'en méfie. "Ils sont venus en Coupe de France il n'y a pas si longtemps (c'était le mois dernier) on avait réussi à s'imposer (86-73) au terme d'un match compliqué où on a senti leur souffle sur la nuque" sourit l'intérieur orléanais.

"On s'en était sorti avec des actions importantes réalisées au bon moment, Paris (Lee) avait mis des gros tirs quand il le fallait" reconnait Landing Sané "mais ce soir c'est différent, c'est une autre configuration, c'est le championnat et c'est une autre paire de manche".

Séance d'entrainement au palais des sports cette semaine - Lydie Lahaix

Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, en huit matchs joués, Monaco compte 7 victoires et 1 défaite. Alors que de son côté l'OLB pointe à la 11ème place ( 9 matchs joués, 4 victoires - 5 défaites).

Orléans n'a pas perdu une seule fois à domicile

Mais les Orléanais sont invaincus pour l'instant au palais des sports cette saison. L'entraîneur Germain Castano a hâte de voir ses joueurs à l'oeuvre. "Après un gros match comme on vient de faire contre Gravelines (samedi dernier), il ne faut surtout pas s'endormir même si on aurait tendance à le faire, c'est humain, il ne faut surtout pas baisser d'un ton" prévient le coach.

J'aime bien ce genre de match parce qu'on peut voir ce qu'on a dans le ventre - Germain Castano

L'OLB en pleine préparation pour affronter Monaco - Lydie Lahaix

"Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe monégasque on sait qu'elle est capable de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité, donc il ne faut surtout pas qu'on recule. A domicile on n'a jamais reculé pour l'instant mais là ce sont 40 nouvelles minutes, on va voir". Et Germain Castano peut compter sur tout son effectif ce soir.

Landing Sané, Giovan Oniangue et le reste de l'équipe à l'entrainement - Lydie Lahaix

En route contre l'armada

Giovan Oniangue est prêt au combat contre l'armada monégasque. "Il faut y aller conquérant, en espérant avoir la victoire. C'est vraiment une grosse équipe avec de gros joueurs. Il va falloir montrer qu'on est fort défensivement et il faut aussi qu'on soit agressif" explique le capitaine orléanais.

Giovan Oniangue tempère aussitôt "Monaco c'est un ogre, on sait que ce n'est pas contre ce genre d'équipes qu'on va jouer notre saison , mais on n'a rien à perdre. A nous de jouer dur et intense pour protéger encore "notre maison" au maximum".

OLB-Monaco c'est à 20h au palais des sports d'Orléans, match à huis clos. Sachant que ce match est le dernier inscrit au calendrier pour l'instant, la Ligue nationale de basket n'a rien précisé pour la suite. Il y aura aussi la trêve internationale. Et après le match de ce soir, l'OLB a prévu de donner cinq jours de repos aux joueurs. La reprise de l'entrainement est fixée au jeudi 18 février.