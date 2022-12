L'Orléans Loiret Basket sauve l'honneur face à Quimper et part en vacances sur une victoire

Une victoire qui fait du bien au moral. "Je me fous de la manière, mais il faut absolument qu'on la prenne", disait le coach, Germain Castano, à l'entrainement de la veille. Voilà qui est fait. L'Orléans Loiret Basket l'emporte 83 à 71 ce mardi sur le parquet du palais des sports, face à Quimper.

ⓘ Publicité

Les joueurs de l'OLB n'ont pas signé la plus belle entame de match, avec notamment un gros manque d'adresse. Mais passé ce premier quart temps, les hommes de Germain Castano se sont montrés plus offensifs et on rapidement repris les commandes du match. L'effectif avait pourtant dû se passer du meneur Jonathan Stark, forfait car malade.

L'homme du match

Junior Mbida s'est montré indispensable sur le terrain. Il signe presque un double double ce soir : 11 points, 9 rebonds. Il termine ce match avec 20 d'évaluation, comme son coéquipier Toni Perkovic.

Le chiffre du jour

5. Le nombre de joueurs de l'OLB qui ont marqué plus de 10 points ce mardi soir face à Quimper. Une vraie performance collective avec aussi 20 passes décisives pour les hommes de Germain Castano.