L'US Laval Basket lance son mercato et recrute deux nouveaux joueurs

Deux nouvelles recrues arrivent à l'US Laval Basket, l'ailier américain Khaleal Mc Cormick et le meneur français Sandro Perazza signent pour un an annonce le club dans un communiqué publié ce mardi. Le premier était libre et le second était à Grenoble en Nationale 2 la saison dernière.