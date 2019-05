L'US Laval dispute les premiers play-off de Nationale 2 de son histoire

Laval, France

En terminant deuxième de sa poule en championnat, l'US Laval s'est offert le droit de disputer les play-off de Nationale 2 directement qualificatif pour une montée en Nationale 1. Après seulement deux saison en N2, les basketteurs lavallois poursuivent donc leur progression. Lors de ces play-off, l'US Laval affronte un sérieux adversaire, Mulhouse. Cette équipe vient de remporter la Coupe de France amateur et est incontestablement l'équipe la plus forte de Nationale 2 avec notamment une très bonne défense.

Laval outsider

Les basketteurs lavallois ne partent clairement pas favoris dans cette opposition qui se jouera en deux matches gagnants (aller ce samedi à Laval, retour vendredi prochain à Mulhouse et belle éventuelle deux jours plus tard, toujours en Alsace). "On y est !", lâche le coach lavallois, Sébastien Cartier. "On va jouer crânement notre chance. Nous avons l'étiquette de petit poucet, l'équipe ne devrait logiquement pas être là, mais... Les Mulhousiens sont plus forts que nous sur le papier mais on ne va pas les regarder jouer."

Un match à guichets fermés

Il y aura près de 300 spectateurs pour encourager l'équipe de l'USL dans son étroite salle d'Hilard. "C'est notre cocon" explique le meneur Gaël Gélu. "Les Mulhousiens savent qu'ils peuvent tomber dans un traquenard", eux qui jouaient le week-end dernier dans la salle de Bercy à Paris.

Pour ce match aller, les Lavallois sont privés de deux de leurs joueurs. Nathan Foucher et William Meignan sont tous les deux suspendus pour avoir pris trois fautes techniques au cours des derniers mois.

Le match US Laval / Mulhouse : samedi 18 mai, 20 heures, salle d'Hilard à Laval.