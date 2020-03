L'US Laval prend sa revanche en s'imposant 87-80 face à Fougères.

Basket N2 : L'US Laval bat le leader Fougères 87-80 et assure son maintien en National 2. Diminué par des blessures, les Lavallois ont fait face devant une équipe de Fougères qui avait écrasé les mayennais au match aller. Cette fois se sont les lavallois qui ont donné la leçon au leader qui a été dominé sur trois quart temps avant de passer devant au début du quatrième . Fougères se révolte et compte cinq points d'avance, c'était sans compter sur les lavallois qui sont très vite repassés devant pour empocher une onzième victoire synonyme de maintien.