L'US Lavalloise débute la saison de basket par une probante victoire 82-74 devant Berck

Laval, France

Basket: L'US Lavalloise démarre en fanfare la saison de National 2 en battant Berck 82-74.

Une équipe lavalloise certes remaniée à l'intersaison mais toujours aussi efficace sous les paniers, les joueurs de sébastien Cartier ont démontré une qualité de jeu aussi forte que la saison dernière, de bonne augure pour titiller le haut de tableau.

En football: Troisième succès pour la réserve du stade lavallois qui s'impose 3-0 à Sablé, match nul un partout pour Changé contre l'AS Châtaigneraie,pour cette 4è journée de National 3.

Les rendez-vous de ce dimanche: Avec la 31è édition du Triathlon de Laval, première course à 13h la deuxième à 15h. Un triathlon qui sera finalement un duathlon avec du cyclisme et de la course à pied. La Mayenne étant impropre pour la natation à cause des Cyanobactéries.

Football: La saison redémarre pour les équipes de R1 avec trois déplacements pour les Mayennais. Bonchamp à Sautron, Laval Bourny à Coulaines, et Château-Gontier aux Sables d'olonnes.