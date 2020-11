L'USAM à Ivry pour se relancer

Après sa rencontre d’EHF European League, la Green Team retrouve le championnat ce samedi avec un déplacement à Ivry dans le cadre de la 9ème journée de Lidl Starligue. Nîmes reste sur deux défaites (défaite 27-31 à domicile face à Paris SG samedi dernier, puis Kristianstad, mardi, défaite 24-25). Une victoire à Ivry permettrait à l'USAM de rester dans le Top 5 du championnat.

Ivry est actuellement 15ème du championnat, avec seule victoire au compteur (10 octobre face à Tremblay)

” C’est un match qui va être important pour relancer une dynamique après nos deux défaites contre Paris, et une plus frustrante face à Kristianstad. Le groupe réagit bien à l’enchainement des matchs. Cela ne nous laisse pas le temps de penser durant une semaine à une défaite, on doit vite passer à autre chose. On s’est remis au travail pour aborder Ivry et Bucarest de la meilleure des manières !" Quentin Minel (interview site officiel USAM)