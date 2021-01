VIDEO - L'Usam prépare l'avenir en annonçant les signatures d'Henrik Jakobsen et Mathieu Salou

L'Usam prépare déjà l'avenir. Le club de handball nîmois a annoncé ce jeudi matin l'arrivée de deux recrues pour la saison prochaine : Henrik Jakobsen, le pivot international norvégien de 28 ans qui porte actuellement les couleurs de Toulouse. Il s'est engagé pour trois ans. La deuxième recrue est un jeune très prometteur : Mathieu Salou, 21 ans, évolue au poste d'arrière droit. Ce gabarit impressionnant de 2m02 qui joue en ce moment à Cesson-Rennes, a signé lui aussi pour trois ans.

En plus de ces deux recrues présentées dans deux vidéos hilarantes, l'Usam a également prolongé de deux ans le contrat du gardien de but slovaque Teodor Paul et du jeune ailier Romain Tesio de trois années supplémentaires. Enfin des discussions sont en cours avec Michaël Guigou et Vid Kavticnik qui arrivent en fin de contrat.