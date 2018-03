Nîmes, France

Les handballeurs nantais et les nîmois de l'USAM se retrouveront donc bien ce vendredi pour en découdre en 10 minutes.

La fédération française de handball a rejeté ce mardi après-midi l'appel de Nantes qui demandait la validation de sa victoire en quart de finale de la coupe de France.

Nantes-Nîmes, 11 minutes à rejouer​

Cette décision de la Fédération française de handball fait suite à la réclamation déposée par le club nîmois qui dénonçait une faute technique de l’équipe nantaise à la cinquantième minute de la rencontre disputée samedi 10 mars.

Les nîmois menaient au score 23 à 22 mais les Nantais s'étaient retrouvés pendant quelques secondes à un joueur de trop sur le terrain.Ils auraient du être sanctionnés, mais ni les arbitres, ni le délégué ne s'en étaient rendu compte, malgré les protestations nîmoises. Au contraire, Nantes en avait profité pour égaliser et le match avait complètement basculé à ce moment là. Et au bout du compte l'USAM s'était inclinée d'un but 27 à 26.

Une décision rarissime pour réparer le préjudice

Les handballeurs nîmois retourneront donc à Nantes ce vendredi 30 mars. Le match reprendra à la 49e minute sur le score de 23-22 pour l'USAM Nîmes Gard handball. Un joueur nantais sera en plus exclu deux minutes. Pour peut-être jouer en demi-finale les week-end des 14 et 15 avril.