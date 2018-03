Pour l'instant, l'Usam Nîmes a obtenu gain de cause dans le litige survenu au cours du quart de finale contre Nantes. Mais les Nantais peuvent encore faire appel et préfèrerait rejouer l'intégralité de la rencontre.

Nîmes, France

Sauf coup de théâtre, l'Usam retournera à Nantes pour disputer un bout de match de précisément 10 minutes et 26 secondes. Ou peut-être davantage si les dirigeants nantais font appel de la décision de la fédération française de handball et obtiennent le droit de rejouer l'intégralité de la rencontre.

Pour l'instant en tout cas, le club nîmois a obtenu gain de cause dans le litige survenu au cours du quart de finale de coupe de France disputé le 10 mars dernier.

Alors que les Usamistes menaient d'un but, les Nantais s'étaient retrouvés pendant quelques secondes à un joueur de trop sur le terrain. Ils auraient du être sanctionnés, mais ni les arbitres, ni le délégué ne s'en étaient rendu compte, malgré les protestations nîmoises.

Les Nîmois partiraient avec un but d'avance et les Nantais seraient un de moins

Au contraire, Nantes en avait profité pour égaliser et le match avait complètement basculé à ce moment là. Et au bout du compte l'Usam s'était inclinée d'un but 27 à 26.

Si la décision de rejouer les 10 dernières minutes était confirmée, voici comment tout cela se déroulerait concrètement sur le terrain. Le chronomètre redémarrerait précisément à 49 minutes et 34 secondes. Il resterait donc exactement 10 minutes et 26 secondes à disputer.

Au tableau d'affichage, les Nîmois mèneraient 23 à 22, ils auraient un balle d'attaque en main et enfin, les Nantais seraient privés d'un joueur pendant deux minutes, comme conséquence du mauvais changement à l'origine de l'affaire.

La perspective d'accueillir Montpellier en demi-finale

Cela change évidemment tout par rapport à ce qui s'était déroulé le 10 mars dernier. Charge ensuite aux usamistes de faire fructifier cette situation favorable et d'aller arracher leur qualification dans une ambiance forcément très chaude.

Pour l'instant, aucune date n'a été officiellement fixée. Dans l'idéal, les Nîmois aimeraient jouer le vendredi 30 mars, mais il faut aussi tenir compte du calendrier de Nantes.

En revanche, les dates des demi-finales, elles sont déjà programmées le week-end des 14 et 15 avril. Et l'adversaire est déjà connu : ce sera Montpellier.