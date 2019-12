L'USAP basket veut faire revivre le sport de haut niveau dans le Grand Avignon

Avec 17 équipes et plus de 300 licenciés, l'USAP basket Avignon-le Pontet pèse lourd dans le paysage sportif du Grand Avignon. Et ce n'est qu'une étape car ses dirigeants se fixent un objectif ambitieux : accéder à l'élite en 2022. Avis aux collectivités qui les soutiennent...

L'USAP basket -le club de basket commun à Avignon et au Pontet- signe un premier bilan positif de sa saison en nationale Une : 7 matches gagnés (dont 4 victoires à l'extérieur) pour 6 perdus. L'USAP occupe le milieu du classement et poursuit sereinement son objectif : le maintien en nationale Une. Mais ses dirigeants voient déjà plus loin et plus haut, ils visent la Pro B à l'horizon 2022 pour "faire du basket le sport d'élite dans le Grand Avignon."

Le club veut doubler son budget en deux ans

Un tel objectif passera bien sûr par des victoires sur les parquets mais aussi par un doublement du budget du club (600.000 euros aujourd'hui.) Pour viser la montée en Pro B, "le budget du club doit doubler en deux ans et tripler (1.8 millions d'euros) pour jouer en Pro B" avertit Patrick Chêne le président d'honneur du club qui affiche fièrement, 17 équipes, plus de 300 licenciés et un grand nombre de bénévoles.

Il faut nous aider d'avantage : Gille Martin co-président de l'USAP basket

Le message est des plus clairs en direction des partenaires -économiques et institutionnels- : "il faut nous aider d'avantage pour faire revenir le sport de haut niveau dans le Grand Avignon" résume Gilles Martin l'un des deux co-présidents. Les dirigeants mettent en avant "l'aventure humaine collective" portée par l'équipe première ainsi que "le rôle sociétal du basket et ses valeurs." L'USAP basket a innové en la matière en mettant en circulation son "City Bus" pour aller à la rencontre de tous les publics : scolaires, habitants des quartiers, salariés des entreprises etc. Pour atteindre leur objectif et le partager, les dirigeants de l'USAP basket espèrent beaucoup des équipes municipales qui sortiront des urnes en mars prochain...

