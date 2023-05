La basketteuse berruyère Alix Duchet forfait pour l'Euro-2023 avec les Bleues

Alix Duchet est forfait pour l'Euro-2023. La Fédération française de basket-ball vient de l'indiquer ce mardi 16 mai. La meneuse berruyère ne disputera pas la compétition qui doit se dérouler du 15 au 25 juin en Israël et en Slovénie "pour raisons médicales" précise la FFBB, sans donner plus de détails. La décision a été prise "après avoir réalisé les tests médicaux et échangé avec le staff" indique la Fédération.

ⓘ Publicité

Alix Duchet venait de revenir d'une longue blessure

La meneuse berruyère avait retrouvé le chemin des parquets relativement récemment, après une grosse blessure. Une grave entorse au genou contractée au Printemps 2022, qui a déjà privé Alix Duchet du Mondial l'année dernière en Australie.

À lire aussi Tango Bourges Basket : fin de saison pour la meneuse Alix Duchet, blessée au genou

Les Bleues, finalistes malheureuses lors des cinq dernières éditions de l'Euro, ont débuté lundi leur préparation sans les finalistes du championnat (Asvel et Villeneuve-d'Ascq).

Avec AFP