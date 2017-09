La basketteuse de Mondeville Lisa Berkani : "Que j'y participe ou pas les JO à Paris, c'est un rêve"

La basketteuse de l'USO Mondeville est aux portes de l'équipe de France de Basket. A 20 ans, la meneuse draftée cette été par le Minnesota Lynx espère que les JO de 2024 iront bien à Paris.

Lisa Berkani va entamer sa deuxième saison à Mondeville. La jeune meneuse de jeu avait manqué de peu cet été d'être retenue pour l'Euro 2017 de Basket. Elle espère que Paris se verra bien attribué l'organisation des J.O en 2024.

"Pour moi c'est un rêve, que j'y participe ou pas. C'est énorme. La plupart du temps, on regarde les J.O. dans notre canapé devant la Télé. Que ce soit en France à Paris, ce serait énorme."

Elle espère pouvoir participer dans sa carrières aux Jeux Olympiques. Des JO à Paris seraient un rêve pour la jeune femme de 20 ans. "Forcément c'est un objectif. J'ai même l'objectif, j'espère, de faire les JO de Tokyo (2020). Ce serait forcément une déception de ne pas les faire mais bon je suis jeune, on laisse faire le temps. Je m'adapte. Je prends ce qu'on me donne. Après des Jeux en France, c'est encore plus fort parce que c'est devant nos familles, nos amis... c'est encore plus excitant."