La basketteuse normande Marine Johannès en finale du championnat américain

Marine Johannès est sans doute en train de réaliser l'un de ses rêves. La voilà en finale de WNBA, le championnat américain féminin. Son équipe du New York Liberty s'est qualifié, dans la nuit de dimanche à lundi, en éliminant en demi-finale le Connecticut Sun dans une série de quatre matchs. Les basketteuses new-yorkaises avaient commencé par une défaite, elles ont ensuite enchainé avec trois succès dont le dernier ce dimanche 1er octobre (87-84).

Pas une seconde de jeu dans la 4e manche

Une qualification en finale sans doute au goût amer pour la native de Lisieux puisqu'elle n'est pas entrée en jeu lors de cette ultime opposition face au Connecticut Sun. Dans cette demi-finale, Marine Johannès a passé peu de temps sur le parquet, excepté dans la troisième manche où elle a joué 17 minutes.

Toutefois, l'ancienne joueuse de l'USO Mondeville ne doit pas regretter son choix de s'être envolée pour les Etats-Unis cet été, même si ça lui a valu d'être exclue de l'équipe de France lors du dernier championnat d'Europe . Car elle va disputer la finale.

Début de la finale le 8 octobre

Le New York Liberty affrontera les Aces de Las Vegas en finale du championnat américain. La quête du titre en WNBA commencera à l'extérieur pour Johannès et ses coéquipières. Premières manches là-bas, les 8 et 11 octobre. Matchs 3 et 4 (si nécessaire) les 15 et 18 à New York. Match 5 (si nécessaire), le 20 octobre à Las Vegas.