La belle aventure des handballeuses niçoises

Nice, France

Un peu plus de dix ans après la création de la section féminine de handball à l'OGC Nice, le club se retrouve pour la première fois en demi-finale des playoffs. "On a relevé le pari il y a 10 ans et _on vit une aventure humaine extraordinaire_," s'enthousiasme Ange Ferracci, le président de cette section féminine. "On a construit ce club à la force du poignet et je voudrais vraiment féliciter toutes les composantes du club qui nous permettent aujourd'hui d'affronter les meilleurs."

Une saison déjà réussie

Après avoir éliminées Fleury en quart de finale (25-24 mercredi dernier lors du match retour après un nul 25-25 à l'aller), les Niçoises retrouvent Brest en demie. Les Bretonnes sont favorites même si les Niçoises se sont imposées 25-17 en championnat le 25 février dernier lors de la phase régulière. Les Azuréennes ont terminé 3e de cette phase régulière, juste derrière leur adversaire du soir.

Horaire inhabituel pour la demi-finale à Nice

Le match aller de ces demi-finales se joue ce samedi soir à 18h à la halle des sports Charles-Ehrmann de Nice. Un horaire inhabituel en raison de la diffusion de la rencontre sur BeIn Sports. Match retour dimanche 5 mai à Brest. Grâce à ce parcours les Niçoises participeront la saison prochaine pour la première fois à une Coupe d'Europe.