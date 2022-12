La Bisontine Lucie Granier, vice-championne du monde, signe au Metz Handball pour deux saisons

Encore une Bisontine au Metz Handball ! Après Chloé Valentini à l'été 2021 , c'est l'ailière droite de l'Entente sportive Besançon féminin Lucie Granier qui arrive au club mosellan. Elle vient de signer officiellement, vendredi 9 décembre, un contrat pour les deux prochaines saisons (2023-2025) avec le multiple champion de France. Arrivée à Besançon en 2016, au très réputé centre de formation de l'ESBF, la Sudiste d'origine a également brillé avec l'équipe professionnelle en D1 et en coupe d'Europe. Elle est aussi depuis un an l'ailière des Bleues, avec qui elle a fini vice-championne du monde en décembre 2021 .

Et à 24 ans l'été prochain, Lucie Granier veut encore passer un cap en allant jouer la Ligue des Champions avec Metz. "J'ai toujours rêvé de jouer cette compétition", explique-t-elle. "Metz est un club qui, aujourd'hui, peut m'offrir ça. C'est une nouvelle aventure qui pourra m'apporter un plus dans ma carrière. Besançon m'a énormément apporté mais je pense qu'aller voir d'autres choses peut enrichir mon jeu."

"Metz, c'est l'élite !"

La Bisontine garde aussi en vue les JO de Paris 2024 . Des objectifs qu'elle ne pourra pas atteindre avec l'ESBF, régulièrement qualifiée en coupe d'Europe mais jamais en Ligue des Champions. "Besançon, c'est mon club formateur, qui m'a formée en tant que joueuse et en tant que femme", continue Lucie Granier. "C'est très important pour moi de mettre à profit tout ce que j'ai fait pendant ces six ans dans un niveau de Ligue des Champions. Ce transfert salue aussi le travail de ce club et les efforts fournis pour nous amener au plus haut niveau."

Et l'ailière droite ne tarit pas d'éloges pour le Metz Handball. "Metz, c'est l'élite ! Elles finissent premières du championnat depuis quelques temps, qu'elles jouent de belles aventures", affirme Lucie Granier. "Donc forcément, jouer avec les championnes de la compétition dans laquelle je suis tous les samedis, ça donne envie !" Mais avant de partir jouer pour Metz l'été prochain, Lucie Granier dit évidemment rester focus sur son club actuel de l'ESBF. Les Bisontines jouent leur avenir européen, dimanche 11 décembre, avec le troisième tour retour de l'European League, chez les Espagnoles de Bera Bera.