Saint-Étienne, France

Le gymnase Jean Gachet a vibré pour sa championne ce dimanche 21 janvier. Proches, élus, anciens entraîneurs et jeunes pousses du handball venaient voir Blandine Dancette. La Ligérienne sacrée championne du monde de handball le 17 décembre face à la Norvège a présenté sa médaille d'or à sa ville d'origine. Un moment fort en émotion.

Ça donne des frissons, un petit peu les larmes aux yeux." Blandine Dancette, championne du monde de handball.

Blandine Dancette a savouré chaque seconde de la cérémonie : les retrouvailles avec des amis de longue dates, les premiers entraîneurs, les proches ... et puis surtout, la projection des images de la demi-finale et de la finale : "C'est génial, en plus depuis qu'on est rentrées du championnat du monde, c'est vrai que le temps est passé tellement vite, on a repris vite l'entraînement, donc on n'a pas eu le temps de se poser et de regarder ces images. _Ça donne des frissons, un petit peu les larmes aux yeux_."

Blandine Dancette, ses anciens entraîneurs et la médaille d'or ! © Radio France - Noémie Philippot

Un moment fort aussi pour ses anciens entraîneurs, comme Lucie Dajoux. Elle l'a entraînée pendant ses deux premières années de handball : "C'est beaucoup d'émotion, la larme à l’œil comme à tous les matchs qu'elle a gagné. Je suis très très très fière d'elle."

Une immense bâche qui porte l'inscription "Merci Blandine, Saint-Etienne fière de sa championne" a été déroulée sur un des murs du gymnase, et Régis Juanico, député socialiste de la Loire et président de l'amicale parlementaire handball a remis la médaille de l'Assemblée Nationale à Blandine Dancette.

Un moment pour créer des vocations

Beaucoup de jeunes handballeuses se sont pressées pour obtenir leur autographe, sur leur maillot ou un ballon. "Ça fait bizarre, raconte Alana, 9 ans. Elle joue en équipe de France ... rencontrer une star à Saint-Etienne !" "Je l'admire beaucoup, confie Fanny, 13. Elle joue super bien. _J'aimerais bien lui ressembler, jouer comme elle_." Alors qui sait, Saint-Etienne célébrera peut-être une autre championne de handball d'ici quelques années.