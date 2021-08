La championne olympique de handball Pauletta Foppa fêtée chez elle à Montargis

L'agglomération montargoise organisait une cérémonie en l'honneur de la championne olympique de handball Pauletta Foppa, ce mercredi 18 août. La médaillée d'or, sa famille et ses anciens coachs étaient notamment présents.

Une cérémonie était organisée en l'honneur de la nouvelle championne olympique de handball, Pauletta Foppa, à Montargis dans le Loiret, ce mercredi 18 août. La handballeuse de 20 ans a été formée à l'USM Montargis quand elle était plus jeune. La cérémonie, organisée par l'agglomération montargoise au musée Girodet, n'était pas ouverte au public. La médaillée d'or à Tokyo était, en revanche, présente, ainsi que sa famille, qui vit à Villemandeur, des membres de son ancien club et des élus locaux. Tout le monde était très heureux pour la championne.

Un énorme potentiel depuis toujours

La jeune handballeuse est arrivée sous les applaudissements. Pauletta Foppa, désignée meilleure pivot des Jeux olympiques, était très émue par cette accueil. Elle n'en revient toujours pas d'être médaillée d'or. "C'est vraiment gratifiant pour mes proches, pour moi et pour ma carrière parce que mine de rien, ça ouvre quand même pas mal de portes, souligne la sportive. Je ne réalise même pas encore tous les bienfaits de cette médaille".

A cette cérémonie, il y avait beaucoup monde, notamment, Joël Recoules, son ancien coach à Montargis. Il est très fier de la championne, même si sa réussite ne l'étonne pas vraiment. "On avait vu son potentiel quand elle était très jeune mais on n'imaginait pas qu'elle soit aussi rapide, elle a émergée tellement vite, c'est que du plaisir", raconte-t-il.

Une travailleuse acharnée

Les plus heureux à cette cérémonie étaient sûrement les parents de Pauletta Foppa. D'après son père, Jean-Marie, elle ne doit sa médaille qu'à son travail acharné. "Elle travaille beaucoup, il faut l'avouer, reconnaît Jean-Marie. C'est aussi l'amour du métier, elle aime ce qu'elle fait, depuis toute petite, elle est passionnée de handball et elle se donne des défis, elle s'était dit qu'elle devait devenir meilleure pivot et c'est arrivé".

Le soutien de sa famille a également permis à la handballeuse d'en arriver là. "On l'a toujours encouragé parce que c'est quelque chose qu'elle aime énormément. J'ai toujours été avec elle, la famille aussi, on l'encourage dans tout ce qu'elle fait", ajoute Stella, la maman de Pauletta Foppa.

Pour ses proches, Pauletta Foppa est tout simplement l'équivalent dans le handball de Kylian Mbappé.