La Chorale de Roanne en Jeep Elite après son succès à Caen 95 à 51

Roanne, France

C'est fait ! La chorale de Roanne retrouve l'élite du basket français après avoir battu Caen 95 à 51 lors de la 34ème et dernière journée de la saison. Les joueurs de Laurent Pluvy n'ont jamais tremblé dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. 5 ans après, le club de la Loire va donc retrouver le gratin du basket français dans la Jeep Elite.

Ces joueurs sont la fierté de Roanne" Isabelle une supportrice

Pour ce grand match le club a invité les supporters qui ne pouvaient pas se déplacer en Normandie à suivre le match à la Halle Vacheresse. Ils étaient un peu plus de 1000 à suivre cette rencontre devant un écran géant. Au coup de sifflet final, il y avait des chants et des scènes de liesse. Bruno, 16 ans et amateur de basket est aux anges "je suis tellement content parce que je ne me souviens plus de la ProA, j'ai hâte d'assister à ces matchs de très haut niveau". Cette montée c'est aussi une revanche sur la défaite en finale de play-off la saison passée. Isabelle ne l'a pas oubliée "c'est vrai qu'on voulait effacer ce mauvais souvenir, on l'avait tous en tête. On est fiers de nos joueurs. Franchement ils sont la fierté de Roanne" s'exclame la jeune femme.

De son côté Saint-Chamond a gagné 107 à 74 face à Evreux. Les Couramiauds 6ème au classement joueront les play-off.