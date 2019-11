Jeep Elite - La Chorale de Roanne stoppée par l'Elan Béarnais dans un match tendu (100 à 97)

Dans un match tendu en bas de classement entre Roannais et Béarnais, l'Elan arrache la victoire 100 à 97 et stoppe le début de série de la Chorale.

Trois joueurs roannais et un Béarnais sont exclus dans le 3e quart temps.

Roanne, France

Les deux équipes, la Chorale de Roanne et l'Elan Béarnais, en mal de victoires n'ont jamais lâché, et à plusieurs reprises le match s'est tendu. Les Béarnais prennent néanmoins rapidement les commandes, et mènent 32-28 à la fin du premier quart temps.

Dans le second quart temps, la Chorale est à nouveau détachée. Les Roannais comptent sur jusqu'à 13 points de retard. Mais les joueurs de Maxime Boire s'accrochent et reviennent tout de même à six points des Béarnais à la mi-temps, 45-51.

Début de bagarre dans le 3e quart temps

Au retour des vestiaires, les deux équipes continuent de monter en pression. Les Béarnais parviennent à reprendre un peu d'avance et comptent dix points de plus, 68-78.

Mais à deux minutes de la fin du 3e quart temps, des coups sont échanges entre plusieurs joueurs. Quatre joueurs sont expulsés dont les Roannais Jefferson, Ho You Fat et Carter, et Diawara pour l'Elan Béarnais qui reste tout de même devant, 80-70.

La tension reste palpable à l'entame du dernier acte. Après une ultime faute technique, le Béarnais Léo Cavalière quitte à son tour ses partenaires. Et la marque se resserre.

Les Roannais eux continuent de remonter doucement mais surement, et recollent au score pour la première fois de la rencontre à cinq minutes de la fin, 84-84. La salle est debout.

Une fin de match étouffante

Mais l’Élan Béarnais reprend encore une fois les commandes, et miraculeusement la Chorale recolle à nouveau sur un panier trois points venu de nulle part signé Thomas Ville. 97-97!

Les Béarnais reprennent trois points d'avance. La dernière possession est choralienne. Marcquise Reed prend ses responsabilités mais loupe le panier de la prolongation.