La Chorale de Roanne veut enchaîner et prendre sa revanche à Nanterre samedi

Les Roannais aimeraient enchaîner un second succès, mais cette fois à l'extérieur.

Roanne, France

Il faut se souvenir du match aller. Ce soir de décembre, la Chorale est corrigée par Nanterre, 102 à 79. Une claque au commencement d'une série de trois défaites qui va précipiter le retour de Jean-Denys Choulet à la tête de l'équipe première pendant les fêtes.

Entamer une série même si le calendrier est dur

Du coup, après avoir battu l'Elan Chalon à domicile dimanche, 108-94, Roanne espère confirmer l'embellie samedi soir à Paris, et pourquoi pas prendre sa revanche. Mais ce ne sera pas facile dans l'antre d'un des gros morceaux de la Jeep Elite, avant de recevoir Dijon pour un match de gala. Les Choraliens pourront compter sur Ian Miller, en feu dimanche (36 points).

L'intérieur Olivier Cortale a ses raisons d'y croire :

"Il ne faut pas non plus qu'on se dise que c'est bon c'est parti. On a gagné un match contre un concurrent au maintien, Chalon. La victoire a fait du bien à tout le monde. Ce serait bien maintenant de faire une petite série. Il faut confirmer match après match."

Ce serait bien maintenant de faire une petite série.

Nanterre / Chorale, samedi soir à Nanterre. Coup d'envoi 20h.