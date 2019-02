Pro B : La Chorale de Roanne et Saint-Chamond veulent poursuivre sur leurs lancées

Début de la phase retour du championnat de Pro B de basket vendredi soir pour nos clubs ligériens. A 20h, le SCBVG (6e) bien installé parmi les équipes qualifiées pour les playoffs joue à Blois (9e).

A la même heure, la Chorale 1ère avec une victoire d'avance sur le groupe des 2e reçoit Denain (12e). Au match aller, en décembre, les Roannais avaient perdu chez les Nordistes, 87-81. Un motif de motivation supplémentaire pour les Choraliens battus samedi chez leur dauphin, Nancy.

La 2ème phase est toujours plus dure. Il faut se souvenir qu'on a perdu au match aller. On n'a pas non plus joué à la maison depuis le 18 janvier et une défaite contre Paris. Ça va nous faire du bien de jouer devant notre public. Après, le public se met à rêver mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On veut se relancer après la défaite samedi à Nancy. On avait bien les boules!